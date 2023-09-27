"В нужный момент": ВСУ применят танки Abrams с учетом погодных условий

Ухудшение погоды окажет влияние на ход боевых действий, но не остановит наступление ВСУ, заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

ВСУ начнут применять танки Abrams в боевых действиях, как только для этого наступят подходящее время и тактические условия. Наступление холодов и плохие погодные условия могут повлиять на это, но не смогут остановить наступление украинской армии. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам главы пресс-службы танки Abrams обязательно вступят в бой в подходящий момент, но детали стратегии ВСУ раскрывать раньше времени нельзя.

"Пока не будем раскрывать карты где именно и когда именно они войдут во взаимодействие с врагом. Пусть это для них будет таким, скажем, сюрпризом", – сказал Евлаш.

Как повлияет погода на использование танков Abrams

Илья Евлаш уточнил, что сложные погодные условия, дожди, туманы и холода, окажут влияние на ход боевых действий, в том числе на применение новой техники на поле боя.

"Однако, как мы помним даже с прошлого года, наступление и боевые действия с этим не закончатся", – подчеркнул Евлаш.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск уточнил, что ВСУ продолжат боевые действия в любом случае. А тактические решения и планы операций будут приниматься с учетом погодных условий и сложившихся обстоятельств.

Танки Abrams для Украины

В июле стало известно, что бойцы ВСУ проходят обучение на танках американского производства на базе в Германии.

В начале августа глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш заявил, что первая партия танков Abrams для Украины была одобрена к отправке. Прибытие танков в Украину ожидалось к началу осени.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что первая партия танков Abrams M1A1 уже прибыла в Украину, что на несколько месяцев опередило первоначальные оценки.

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые танки Abrams уже несколько дней находятся в Украине и готовятся усилить танковые бригады ВСУ.

Напомним, что поставка оставшихся танков, выделенных США Украине, ожидается в ближайшие недели.

Также Фокус писал о том, что по мнению аналитиков, танки Abrams помогут закрепить успех ВСУ после прорыва первой линии обороны россиян. Но их ценность станет очевидной после более масштабного прорыва.