"Проверяем многие вещи": генерал НАТО рассказал об уроках, извлеченных из войны в Украине

Командующий силами НАТО Кристофер Каволи отметил роль новых технологий, разведки, а также гражданского лидерства в современной войне.

Наблюдая за войной в Украине, НАТО извлекает уроки касательно ведения боевых действий. Об этом сказал главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО генерал Сухопутных сил США Кристофер Каволи во время получения награды от Центра анализа европейской политики, пишет "Голос Америки" 27 сентября.

Говоря о новых уроках, которые усвоили в Альянсе за время полномасштабной войны в Украине, генерал Каволи упомянул о роли новых технологий, в частности дронов.

"Дроны, а также беспилотники показали себя чрезвычайно эффективно как очень недорогой способ добавить третье измерение. Это требует лишь незначительной поддержки, обучения и значительных результатов на поле боя", — сказал американский военный.

Командующий силами НАТО подчеркнул, что силы НАТО поддерживают постоянные контакты с украинскими военными.

"Мы также проверяем многие вещи, например, связать разведку с [военными] операциями", — сказал генерал.

Кроме того, генерал Каволи упомянул о важности гражданских лидеров в войне. Он отметил, что военные победы возможны и без них, однако без политического лидерства невозможно получить желаемый политический результат.

По словам Каволи, во время войны украинские лидеры смогли "стимулировать чувство гордости и непреклонности" своих граждан, в то время как лидеры НАТО "стояли вместе, были смелыми и принимали важные решения".

Напомним, 27 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия является самой большой угрозой для стран Альянса за последние десять лет. По его словам, на Москву не влияют чувствительные потери на поле боя в Украине.

Ранее, 19 сентября, Йенс Столтенберг призвал союзников к дополнительной поддержке Украины. По мнению главы НАТО, война в Украине "не зашла в тупик", однако Киеву срочно необходимы поставки средств противовоздушной обороны, боеприпасов, запчастей.