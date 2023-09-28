Мобилизация в Украине: юрист объяснил, кто может вручать повестки мужчинам

Гражданам нужно обязательно убедиться, кто именно вручает документ. Если у лица нет соответствующих полномочий — военнообязанный на законных основаниях может отказаться от повестки.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине введено военное положение. В связи с этим военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет могут вручать повестки для мобилизации. Об этом сообщает управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский в комментарии изданию Факти.ICTV.

По словам Чудовского, выдавать повестки в Украине могут следующие лица:

сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП);

представители органов для местного самоуправления и органов внутренних дел.

Он пояснил, что повестки готовят только сотрудники ТЦК СП, следовательно, именно они должны вручать эти документы.

"При вручении повестки обязательно убедитесь, кто ее вручает. Вручение повестки лицом без соответствующих полномочий является законной причиной отказа от получения документа", – объяснил Чудовский.

Однако следует отметить, что новый порядок предусматривает возможность вручения повестки также ряду других категорий лиц, включая призывников, военнообязанных и резервистов, о необходимости явки по вызову в ТЦК и СП.

Также вручать повестки могут:

руководители (председатели) госорганов;

руководители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций.

Однако эти лица могут выполнить это действие лишь после того, как получат соответствующие распоряжения от ТЦК и СП. Им не разрешено самостоятельно выдавать повестки, а их компетенция ограничивается возможностью передачи документа после вынесения соответствующего распоряжения о необходимости явки конкретных военнообязанных по вызову, вынесенного ТЦК и СП.

Напомним, двум работникам ТЦК города Самбор Львовской области, подозреваемых в избиении и пытках мужчины, присудили круглосуточный домашний арест.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предложил убрать категорию ограниченно пригодных к военной службе. По его мнению, такая категория рождает вероятность коррупционных рисков.