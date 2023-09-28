"Там, где не ожидают": Залужному надо переиграть ВС РФ на фронте, — эксперт

Михаил Жирохов отметил, что из-за сезона дождей военные становятся зависимыми от времени, поэтому россияне могут пойти на штурм украинских позиций раньше.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному нужно переиграть врага и активизировать Силы обороны там, где не ожидают россияне. Об этом он сообщил в интервью OBOZREVATEL.

"Есть такое понятие, как военное искусство. Генеральному штабу, Залужному нужно переиграть противника и сделать активизацию там, где враг не ожидает, где у них нет мощной обороны или где есть слабина", — сказал Михаил Жирохов.

Он отметил, что это не означает, что не будет продвижения возле Вербового или Работино Запорожской области, однако активизация должна быть в другом месте, если учитывать военные установки. По его словам, пока непонятно, где это будет — под Донецком, Авдеевкой или Бахмутом — ведь подразделения постоянно перемещаются и появляются на разных участках фронта.

На вопрос об оценке возможностей так называемых элитных подразделений российских десантников на прорыв украинской обороны эксперт сообщил, что это могут сделать не обязательно десантные подразделения, ведь это является задачей танков, артиллерии, мощного огневого вала. В частности, военному эксперту трудно сказать, каким образом в украинской армии налажена оборона возле Купянска, поскольку это может знать только Генштаб.

Из-за сезона дождей военные становятся зависимыми от времени. Эксперт считает, что российское наступление может не иметь никакого успеха из-за погоды, однако также россияне могут начать штурм раньше, чтобы прорвать оборону ВСУ до начала сезона дождей. В результате украинские бойцы не смогут проводить активные контрнаступательные действия, ведь дороги размокнут, и будет невозможно полноценно поддерживать подразделения.

Жирохов пояснил, что сейчас у российских военных сложилась сложная ситуация под Бахмутом Донецкой области, поэтому им рискованно перебрасывать дополнительные силы с этого направления.

"Пойдут ли на это российские генералы, мы увидим в ближайшие дни", — добавил он.

Напомним, 27 сентября сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации слишком "перегружены" для новой атаки, которая нужна для того, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Тогда как применение РФ новых подразделений 25-й Общевойсковой армии свидетельствует о том, что враг имеет серьезные проблемы.

В тот же день журналисты CNN показали, как украинские бойцы проводят наступательные действия ночью под Бахмутом Донецкой области. В частности, ВСУ имеют западные приборы ночного видения, беспилотники с оптикой, которая помогает видеть ночью.