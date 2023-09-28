До 1 января: "Нагорно-Карабахская Республика" официально прекращает свое существование

Населению региона, включая тех, кто находится за пределами анклава, будет предоставлена возможность ознакомиться с условиями реинтеграции, озвученными Азербайджаном.

"Глава" самопровозглашенного "Нагорного Карабаха" Самвел Шахраманян подписал указ о завершении существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики до 1 января 2024 года. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", — сказано в указе.

После вступления в силу данного указа, населению Карабаха, включая тех, кто находится за пределами этой республики, будет предоставлена возможность ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном. Затем каждый житель сможет самостоятельно принять решение остаться в регионе или выбрать другую локацию.

Азербайджан вернул контроль над Карабахом

19 сентября правительство Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции на территории армянского анклава в Нагорном Карабахе. Это решение было принято в ответ на несколько инцидентов, включая стрельбу и взрыв грузовика.

Вооруженные силы Азербайджана начали активные военные действия, применяя тяжелое вооружение, против территории анклава. Это действие вызвало обеспокоенность мирового сообщества, и лидеры Франции и Германии предложили созвать внеочередное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) для обсуждения ситуации.

20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении договоренности о приостановлении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе.

Капитулировавшее "правительство" Карабаха сообщило о 120 тысячах мирных жителей, которые не хотят быть гражданами Азербайджана и боятся этнических чисток после того, как азербайджанская армия вернула контроль над территорией своей страны.

Напомним, Азербайджан признал свою ответственность за гибель российских военных-миротворцев в Карабахе. В пресс-службе Кремля заявили, что президент Ильхам Алиев принес извинения Москве и выразил глубокие соболезнования.