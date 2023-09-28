"Такой закон": перед выборами в США будет больше раздражительных заявлений об Украине, — МИД

По словам дипломата Дмитрия Кулебы, в Вашингтоне есть политики, которые выступают против помощи для Киева. Накануне избирательной кампании их станет больше, ведь оппозиция начнет критиковать нынешнюю власть.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как будет меняться поддержка Украины на Западе накануне выборов в Соединенных Штатах Америки. На эту тему он высказался в интервью "Интерфакс-Украина" 28 сентября.

По его словам, чем ближе будут президентские выборы в Америке, тем чаще будут звучать заявления, которые будут раздражительными для Украины.

Дело в том, что в Республиканской и Демократической партиях есть политики, которые все полтора года выступают против помощи Киеву. Несмотря на это, они остаются в меньшинстве.

"Впрочем, понятно, что чем дальше будет разворачиваться избирательная кампания, тем больше мы будем слышать заявления, которые нас будут раздражать. Потому что это выборы и те, кто идут против нынешней власти, должны критиковать нынешнюю власть. Такой закон", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отдельно глава МИД Украины отметил, что во время своего последнего визита в США, он еще не почувствовал дух избирательной кампании, ведь до выборов еще больше года.

Украина также прекрасно понимает, что оппоненты Джо Байдена будут атаковать действующего президента из-за помощи Украине, а ключевой темой может стать якобы "неэффективность использования американских средств и коррупция в Украине".

При этом, последние полтора года претензий по этим вопросам не звучало.

Напомним, 28 сентября сообщалось, что глава МИД Дмитрий Кулеба высказался об отношениях с Польшей на фоне зернового кризиса. По его словам, "эмоции" со стороны Варшавы связаны с приближающимися парламентскими выборами, однако Киев готов найти общее решение проблемы.