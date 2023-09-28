Столтенберг неожиданно прибыл в Киев и поделился подробностями контрнаступления ВСУ (фото)

По словам генсека НАТО, для него большая честь снова вернуться в украинскую столицу, которая занимает особое место в сердцах свободного мира. Отдельно он похвалил Силы обороны за продвижение вперед.

В Киев прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его визит заранее официально не анонсировали. Об этом сообщает корреспондент "Суспiльне" 28 сентября.

Исходя из опубликованных в сети кадров, глава Альянса уже успел встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и провел пресс-конференцию.

В первую очередь он отметил, что рад снова посетить украинскую столицу в такое непростое для страны время.

"Для меня большая честь вернуться в Киев, столицу великой нации Украины. И сегодня это город, который занимает особое место в сердцах свободного мира. Когда я в последний раз был здесь в апреле, мы обсуждали нашу подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе и вашу подготовку к контрнаступлению. Сегодня ваши силы движутся вперед", — заявил Йенс Столтенберг.

Отдельно он высказался по поводу контрнаступления украинских войск. Генсек НАТО подтверждает, что на фронте регулярно фиксируется продвижение Сил обороны вперед, несмотря на жестокое сопротивление со стороны противника.

"Украинские силы "постепенно возвращают позиции" в своем контрнаступлении против Вооруженных сил РФ", — говорится в сообщении.

Также Йенс Столтенберг во время своего выступления отметил, что фиксируется резкий контраст в этой войне, ведь украинский народ продолжает полтора года героически бороться за свою родину, будущее, а также свободу. Тем временем россияне борются за свои имперские мании.

"Россия играет все меньшую роль на мировой арене, отрезана от международных рынков, не участвует в международных саммитах и уменьшает стремление получить оружие от таких режимов, как Иран и Северная Корея", — продолжил генсек НАТО.

Это уже второй визит Йенса Столтенберга в Украину с начала полномасштабной войны. Впервые он посетил столицу в апреле этого года.

Напомним, 28 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский впервые встретился с новым министром обороны Британии Грантом Шаппсом. Он подчеркнул, что Лондон продолжит поддерживать Киев, ведь "чувствует нашу боль за все, что происходит".