Сидит в изоляции и злится: Путин не слушает военных и управляет войсками сам, — СМИ

По словам аналитиков, президент России сильно сузил список источников информации, так как не терпит, когда ему дают противоположные его мнению советы.

Глава Кремля Владимир Путин все чаще принимает решения касательно войны против Украины в изоляции. Он не случает военных из Генерального штаба ВС РФ. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на отчете аналитического центра глобальной политики RAND Corporation.

Сообщается, что Путин сильно сузил список источников информации, так как не терпит, когда ему дают противоположные его мнению советы.

Кроме того, как отметили эксперты, на результативность российских войск также влияют сообщения о чистках высшего руководства и перестановках среди командующих, отвечающих за операции в Украине. Кризисы, с которыми в последнее время сталкивается Россия, затронули и президента лично. Так, Путин стал более озлобленным, а также еще больше изолировался.

Аналитики отметили, что глав Кремля теперь "более нерешителен" в отношении эскалации конфликта с НАТО. Неопределенности добавляет также непредсказуемость Путина. Однако на Западе недооценили стран Москвы перед Североатлантическим Альянсом и связанное с ним нежелание к прямому противостоянию.

Напомним, что майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман рассказал, почему Путин не объявил всеобщую мобилизацию. По его словам, во время проведения выборов российский президент будет давить на мировое сообщество, чтобы добиться переговоров и перерыва в войне.