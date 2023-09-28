Не хочет быть как Лукашенко: почему Путин не объявил всеобщую мобилизацию, — эксперт (видео)

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, во время проведения выборов российский президент будет давить на мировое сообщество, чтобы добиться переговоров и перерыва в войне.

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Российская Федерация нуждается в мобилизации своего населения для ведения дальнейших боевых действий в Украине. Однако президент России Владимир Путин предпочтет не проводить мобилизацию открыто до проведения выборов. Об этом рассказал военный эксперт и майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман в эфире национального телемарафона.

Гетьман объясняет, что в настоящее время в России не будет непосредственной мобилизации, поскольку Путину важно, чтобы выборы прошли хотя бы отчасти демократично. Это связано с тем, что Путин не хочет стать похожим на Лукашенко, лидера Беларуси, которого мировое сообщество не признало как законно избранного президента.

По его словам, Путин будет давить на мировое сообщество, чтобы добиться переговоров и перерыва в войне.

"Им надо выиграть время, чтобы Путин стал хоть как-то легетимным для Запада президентом. В противном случае будет как с Лукашенко. Я думаю, что пока что прямой мобилизации не будет, но скрытая будет", — отметил Гетьман.

Мобилизация в России — что надо знать

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил частичную мобилизацию для призыва около 300 тысяч человек. Это вызвало массовый отъезд россиян из страны. Однако позднее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу объявил окончание мобилизации. По его словам, все задачи, в том числе по призыву 300 тысяч человек, оборонным ведомством были выполнены.

В марте 2023 года в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что власти РФ проводят в стране скрытую мобилизацию, позволяющую пополнять ряды оккупантов на минимум 20 тысяч человек в месяц

12 сентября в ГУР также сообщали, что в Российской Федерации могут объявить о новой волне мобилизации уже в конце сентября. До этого сроки несколько раз смещались.