Мобилизация студентов: появился новый законопроект об отмене отсрочек

Предыдущее предложение заключалось в том, чтобы лишить отсрочек студентов, которым исполнилось 30 лет. Теперь предлагается разрешить призыв тех, чье образование не нужно для восстановления экономики.

4 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9672. Он предусматривает отмену отсрочки от мобилизации для украинцев, которые в возрасте 30 и более лет решили получить второе высшее образование. Однако впоследствии появилась альтернатива — документ №9672-2, в котором разобрались в "Факты ICTV".

Альтернативный законопроект №9672-2 был подготовлен нардепами Алексеем Мовчаном, Борисом Приходько и Георгием Мазурашу. Политики предлагают не лишать отсрочки студентов, чье высшее образование нужно для восстановления украинской экономики.

В случае принятия этих изменений, призыв не будет угрожать:

соискателям профессионального (профессионально-технического) образования;

соискателям профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и впервые получают следующий уровень образования;

аспирантам, докторантам, обучающимся по дневной или дуальной формам;

научным и научно-педагогическим работникам заведений высшего и профессионального предвысшего образования;

работникам научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень;

педагогическим работникам заведений высшего, профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

соискателям высшего образования, обучающимся по дневной или дуальной формам и получают образование по специальностям, которым предоставляется особая поддержка от центральных и исполнительных органов власти.

Сейчас законопроект №9672-2 находится на рассмотрении.

Напомним, Фокус писал о том, кто из украинских студентов может сейчас выезжать за границу.

Также в Житомирском районном ТЦК объяснили, зачем вручают повестки студентам, которые имеют отсрочку от призыва на военную службу.