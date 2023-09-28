"Мы не остановимся": в легионе "Свобода России" отчитались о рейде в Белгородскую область (фото)

Бойцы утверждают, что все поставленные задачи были выполнены, а все добровольцы вернулись целы в Украину. В то же время – россияне понесли потери в живой силе и технике.

Штурмовая группа Легиона "Свобода России" провела около суток в Белгородской области России и выполнила поставленные командованием задачи. Об этом сообщили в пресс-службе ЛСР в Telegram.

"Штурмовая группа Легиона выполнила задачи на территории России", — сказано в сообщении.

В ЛСР сообщили, что все поставленные задачи были выполнены, а все добровольцы вернулись целы в Украину. В то же время – россияне понесли потери в живой силе и технике.

"Напоминаем путинским псам режима: наши рейды на территорию РФ — ваша новая реальность. Это будет происходить в любой нужный для нас и неожиданный для вас момент. Вы можете сколько угодно скрывать потери, но сами прекрасно знаете, сколько похоронок выписываете матерям своих подчиненных", — отметили в ЛСР.

В Легионе отметили, что будут бороться за Россию, пока не освободят ее.

Напомним, что 28 сентября в легионе "Свобода России" заявили, что их бойцы прорвались на территорию РФ.

"Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", — отметили в сообщении.

Также сообщалось, что в легионе "Свобода России" рассказали о планах в отношении режима президента РФ Владимира Путина. Российские добровольцы анонсировали продолжение рейдов осенью и зимой. Уверяют, бои на территории России "связывают" подразделения ВС РФ и тогда бойцам Сил обороны становится немного легче.