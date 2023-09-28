"Крещение огнем": в легионе "Свобода России" рассказали о рейде в Белгородскую область (видео)

Советник по вопросам коммуникаций легиона Алексей Барановский отметил, что сегодня бойцы выполнили все боевые задачи. В ряды легиона постоянно добавляются новые воины и им нужно получить боевой опыт.

Советник по вопросам коммуникаций легиона "Свобода России" Алексей Барановский объяснил цель операции, которую бойцы провели сегодня в Белгородской области. Он отметил, что глобальная цель таких рейдов — оттянуть резервы российской армии, тактические цели — уничтожение живой силы и техники противника. Об этом он рассказал 28 сентября в эфире "Радио Свобода".

На вопрос журналистки зачем Легион "Свобода России" сегодня пошли на Белгород, Алексей Барановский ответил: "А почему бы не пойти на Белгород, если есть такая возможность? Мы постоянно мониторим ситуацию на границах, в приграничных областях. Это не только Белгородская область, но и Курская, и Брянская. Коллеги недавно ходили в Курскую область, они там нашли пробелы. Нам нравится больше Белгородская область, идет отслеживание ситуации, чтобы осуществить рейд. И вот сейчас она из таких ситуаций", — рассказал советник легиона.

Он отметил, что в ряды легиона постоянно добавляются новые бойцы и им нужно получить боевой опыт, это является одной из целей таких рейдов.

"Но прежде всего это "обстрелять" молодежь, так называемое "крещение огнем", потому что ежемесячно в Легион добавляются рекруты, а также навести панику на командование (ВС РФ — ред.), ажде они должны реагировать и стягивать туда дополнительные силы... таким образом отвлекаем их, в том числе и от украинских направлений", — пояснил Барановский.

Также советник легиона отметил, что фортификационные сооружения россиян и минные поля в пограничной является "показухой". Их легко преодолеть.

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Что известно об операциях в Белгородской области РФ

28 сентября добровольцы из Легиона "Свобода России" заявили, что выполнили боевые задачи в Белгородской области и вернулись обратно. Утверждается, что раненых и погибших в результате боевой операции нет. Штурмовая группа провела около суток в Белгородской области России и выполнила поставленные командованием задачи.

Как утверждают журналисты, это уже не первый заход Легиона на территорию Российской Федерации. Последние сообщении о боевых действиях в Белгородской области поступали в июне. Тогда российские медиа писали о так называемой танковой атаке.

Также сообщалось, что в легионе "Свобода России" рассказали о планах в отношении режима президента РФ Владимира Путина. Российские добровольцы анонсировали продолжение рейдов осенью и зимой. Уверяют, бои на территории России "связывают" подразделения ВС РФ и тогда бойцам Сил обороны становится немного легче.