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Загорелся трансформатор и пропал свет: в Минобороны РФ подтвердили атаку БПЛА (видео)

Татьяна Вишневская
Фото: Соцсети | Территорию РФ, по данным Минобороны, атаковали 11 БПЛА (иллюстративное фото)

В российском оборонном министерстве заявили, что Украина безрезультатно атаковала два региона РФ беспилотниками. В то же время работа ПВО не спасла от обесточивания пять населенных пунктов в Курской области.

Ночью на 29 сентября в России сбили одиннадцать беспилотников. Во вражеском Министерстве обороны обвинили в атаке Украину. Об этом известно из публикации пресс-службы в соцсетях.

В Минобороны РФ заявили о "пресечении" попытки якобы украинских сил "осуществить террористическую атаку БПЛА" на территории страны-агрессора.

Публикация Минобороны РФ от 29 сентября
Фото: Скриншот

"Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и десять — над Курской", — проинформировали в российском министерстве.

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Сбили десяток БПЛА, но остались без света: последствия атаки

В 4:50 губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил о работе сил противовоздушной обороны в регионе.

"Прошу жителей сохранять спокойствие", — написал он.

Позже чиновник заявил, что одному из якобы украинских беспилотников удалось сбросить два взрывных устройства на местную подстанцию.

"Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", — проинформировал он.

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Старовойт заверил, что на место выехали пожарные и работа над восстановлением электроснабжения начнется, когда это станет безопасно.

Публикация Романа Старовойта от 29 сентября
Фото: Скриншот

Также губернатор региона подтвердил, что силы ПВО сбили десять БПЛА. Он тоже обвинил в атаке Украину.

Напомним, в соцсетях публиковали видео из Курской области, на которых слышны громкие взрывы.

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Также ночью было неспокойно во временно оккупированном городе Токмак на Запорожье. Как сообщили местные партизаны, там российские военные сбили собственный самолет.