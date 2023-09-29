Загорелся трансформатор и пропал свет: в Минобороны РФ подтвердили атаку БПЛА (видео)

В российском оборонном министерстве заявили, что Украина безрезультатно атаковала два региона РФ беспилотниками. В то же время работа ПВО не спасла от обесточивания пять населенных пунктов в Курской области.

Ночью на 29 сентября в России сбили одиннадцать беспилотников. Во вражеском Министерстве обороны обвинили в атаке Украину. Об этом известно из публикации пресс-службы в соцсетях.

В Минобороны РФ заявили о "пресечении" попытки якобы украинских сил "осуществить террористическую атаку БПЛА" на территории страны-агрессора.

Публикация Минобороны РФ от 29 сентября Фото: Скриншот

"Дежурными средствами ПВО уничтожено одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов, из них один над территорией Калужской области и десять — над Курской", — проинформировали в российском министерстве.

Сбили десяток БПЛА, но остались без света: последствия атаки

В 4:50 губернатор Курской области РФ Роман Старовойт сообщил о работе сил противовоздушной обороны в регионе.

"Прошу жителей сохранять спокойствие", — написал он.

Позже чиновник заявил, что одному из якобы украинских беспилотников удалось сбросить два взрывных устройства на местную подстанцию.

"Один из трансформаторов загорелся. Обесточены пять населенных пунктов и больница", — проинформировал он.

Старовойт заверил, что на место выехали пожарные и работа над восстановлением электроснабжения начнется, когда это станет безопасно.

Публикация Романа Старовойта от 29 сентября Фото: Скриншот

Также губернатор региона подтвердил, что силы ПВО сбили десять БПЛА. Он тоже обвинил в атаке Украину.

Напомним, в соцсетях публиковали видео из Курской области, на которых слышны громкие взрывы.

Также ночью было неспокойно во временно оккупированном городе Токмак на Запорожье. Как сообщили местные партизаны, там российские военные сбили собственный самолет.