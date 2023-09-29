Предлагал "строительные работы": историк из РФ вербовал кубинцев для войны в Украине, — СМИ

По информации журналистов, гражданам острова приходили специальные сообщения, в которых сначала предлагали якобы присоединиться к строительным работам. С теми, кто согласился, диалог продолжился.

Российский ученый вербовал граждан Кубы для того, чтобы они отправлялись воевать против Украины в составе оккупационной армии. Об этом сообщает издание Cubanet 28 сентября.

Речь идет про историка из России Владимира Шкунова. У него была задача набрать на службу в Россию молодых кубинцев, которые согласны бы были воевать против другой страны с оружием в руках.

Некоторые источники подтвердили, что перед тем, как их завербовали как наемников в ВС РФ, они проходили службу в местной армии.

Молодые люди, которые и поделились с журналистами множеством информации о вербовке граждан, рассказывают о том, как работает эта схема. Сначала вам приходит сообщение в Messenger, где приглашают на строительные работы. В реальности оказывалось, что за таким предложением заработать скрывалось участие в боевых действиях. С тем, кто отозвался противник продолжает диалог.

Из десятка опрошенных далеко не все согласились, Те, кто решил все же "помочь" России уже имели серьезных разговор о дружбе между Россией и Кубой, которую проводили местные военные. Также прошла специальная подготовка по пехоте и боевым искусствам.

Инициатор такого прибавления в российской армии является ведущим научным сотрудником Поволжского филиала Института российской истории РАН и членом Экспертного совета при правительстве РФ. Уже два года он руководит группой "Россия для кубинцев" в социальной сети Facebook. Для чего ему вербовать местных граждан и был ли это чей-то указ — неизвестно.

Российский ученый помогал вербовать граждан Кубы для войны в Украине Фото: Скриншот

Напомним, 26 сентября сообщалось, что кубинцы едут воевать в Украину, ведь это шанс покинуть остров. Кремль продолжает вербовать граждан Кубы для участия в боевых действиях. При этом, наемников изначально обманывают и обещают не отправлять их непосредственно на фронт, как отметили журналисты.