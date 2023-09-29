НАТО отправляет в Литву самолеты AWACS, чтобы следить за активностью России

Самолеты AWACS являются ключевым средством раннего предупреждения для Альянса, способным обнаруживать вражеские ракеты за сотни километров.

НАТО временно разместит в литовском городе Шяуляй самолеты наблюдения воздушной системы предупреждения и управления AWACS. Они будут наблюдать за активностью российских военных вблизи границ Альянса. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Первый из двух самолетов 28 сентября прибыл на базу в Литве. Известно, что AWACS способны обнаруживать вражеские самолеты и ракеты, системы ПВО и многое другое на расстоянии более 400 километров, а это делает их ключевым средством раннего предупреждения для НАТО.

"Агрессивная война России против Украины усилила наше внимание к среде безопасности в регионе Балтийского моря", — заявил исполняющий обязанности спикера НАТО Дилан Уайт.

Также он поблагодарил Литву за размещение самолета AWACS, ведь, по его словам, это важный вклад в общую безопасность.

В ответ на войну России в Украине Альянс усилил свое воздушное присутствие в восточной части НАТО с помощью истребителей, самолетов наблюдения и танкеров.

В преслужбе заявили, что после ударов российских беспилотников вблизи территории НАТО Соединенные Штаты на прошлой неделе развернули четыре дополнительных истребителя F-16 в Румынии для усиления миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

С февраля 2022 года самолеты НАТО AWACS совершили сотни полетов над Восточной Европой для наблюдения за российскими военными самолетами.

В ближайшие дни AWACS начнет свои разведывательные полеты над территорией Альянса.

"Планируется, что миссия продлится несколько недель", — добавляют в сообщении.

Указанные летательные аппараты входят во флот НАТО, который состоит из 14 самолетов наблюдения и базируется в Гайленкирхене, Германия. Для обслуживания самолетов НАТО направит в Литву около 150 военнослужащих.

Напомним, 28 сентября CNN сообщили, что в Словакии скоро пройдут выборы премьер-министра. При этом в опросах лидирующие позиции занимает партия Роберта Фицо, который не скрывает своих симпатий к Российской Федерации .