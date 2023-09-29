Залп до 24 "Калибров": в ВСУ предупредили о чрезвычайно высокой ракетной угрозе для Украины

Российские оккупанты вывели на боевое дежурство малый ракетный корабль типа "Буян-М" и 2 фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" Украинцев предупреждают о вероятной ракетной атаке.

Россия вывела в Черное море 3 ракетоносителя, что может свидетельствовать о запланированном ракетном ударе по Украине. Об этом сообщают 29 сентября в телеграм-канале "Силы обороны Юга Украины".

"Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море. На боевом дежурстве 3 ракетоносителя: малый ракетный корабль типа "Буян-М" и 2 фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Суммарный залп "Калибров" может достигать 24", — говорится в сообщении.

Силы обороны Юга отмечают, что напряжение ситуации предсказуемо, а уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок.

"Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем", — говорится в сообщении.

Напомним, что ВС РФ ударили по Харьковщине новейшей ракетой "Гром Е-1". В результате обстрела поврежден один из инфраструктурных объектов города.

Ранее сообщалось, что дроны СБУ устроили блэкаут в Курской области, попав в электроподстанцию. Без света остались 5 населенных пунктов.