"Отыграются все": Данилов рассказал, почему ВСУ не могут себе позволить остановиться (видео)

По словам секретаря СНБО, западные партнеры не могут ответить на все вопросы Киева, в том числе и о будущей победе. Главная задача украинцев — не паниковать и продолжать делать все возможное для окончания войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказался по поводу затяжной войны и замораживания конфликта. Считает, что это будет иметь колоссальные последствия. Об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук 29 сентября.

По его словам, если Украина прямо сейчас остановит боевые действия, тогда в будущем на ней отыграется не только российский президент Владимир Путин, но и другие страны.

"Нам до сих пор никто не может дать четко ответ на вопрос, что такое наша победа", — заявил Алексей Данилов.

Кроме того, он еще нигде не слышал от западных партнеров, что они собираются поддерживать Киев вплоть до победы, а не только в его самостоятельных решениях. Украине нужно четко понять, союзники будут рядом лишь до определенного времени, или же всегда. Лишь потом можно будет делать какие-то выводы.

Кроме того, те события, что сейчас происходят в РФ и в мире играют на пользу Украины. Главная задача — держать устойчивость, не впадать в печаль и не паниковать. Необходимо делать все для того, чтобы защитить свое государство от агрессора.

"Потому что, если мы остановимся на этом пути — тогда отыграются на нас все, и не только Путин. Мы живем очень сложном, непростом мире и мы сегодня видим, что иногда даже у стран-партнеров политическая целесообразность преобладает те или иные вещи, какие мы называем "ценности", — заявил Алексей Данилов.

Напомним, 22 сентября сообщалось, что у Черноморского флота России есть два варианта будущего. По словам секретаря СНБО, уничтожение собственного флота при приближении противника является "славной русской военной рефлексией" и эту традицию стоит продолжить.