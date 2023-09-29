"Каждый выстрел точно в цель": морпехи ликвидировали грузовик оккупантов с боекоплектом (видео)

Транспортное средство российских оккупантов находилось на дороге. От мощного взрыва произошла детонация боекомплекта.

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского ликвидировали российский грузовик с боекомплектом. В Facebook опубликовали результаты работы.

На видео можно увидеть, что транспортное средство находится на дороге. Впоследствии украинские защитники точным ударом уничтожили объект. От мощного взрыва произошла детонация боекомплекта. Эффективная работа была проведена совместно с подразделением "Совы".

"Когда каждый выстрел точно в цель", — говорится в заметке.

Уничтожение грузовиков россиян

Бойцы 130-й бригады теробороны 28 сентября поразили КАМАЗ во время движения. Ударный беспилотник сумел попасть в транспортное средство российских захватчиков, водитель которого не подозревал об опасности.

Тактическая группа "Адам" 26 июля успешно провела новую операцию. Подразделение уничтожило грузовик российских захватчиков. Российское транспортное средство было замаскировано в лесополосе для того, чтобы транспортировать оккупантов с позиций в нужный момент, но своих задач так и не выполнило.

ВСУ 12 июня уничтожили зенитно-артиллерийский комплекс С60 на базе грузовика "Урал". Артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины и 10-я отдельная горно-штурмовая бригада провели успешные действия на фронте и уничтожили технику, которая донимала пехотинцев на позициях, поскольку постоянно атаковали их и скрывалась.

Напомним, 29 сентября бойцы ВСУ показали, как отражали контратаку ВС РФ в Клещеевке. В боевых действиях участвовали военнослужащие аэромобильного батальона 80-й ОДШБр, а видеоролик от первого лица сняли на экшн-камеру GoPro.