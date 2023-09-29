"Обнаружил и ликвидировал": стало известно, во что целился дрон СБУ в Курской области, — СМИ (видео)

Накануне в России прогремели взрывы, отработала ПВО и пропал свет в пяти населенных пунктах. Источник в спецслужбе рассказал о результатах атаки дронов на территории РФ.

В Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали, во что попал их дрон в Курской области РФ. Об этом известно из комментария неназванного собеседника из ведомства агентству "Интерфакс-Украина".

"Вчера дрон СБУ обнаружил и ликвидировал российскую радиолокационную станцию "Каста" вблизи населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области", — рассказал он.

Особенность пораженной российской РЛС заключается в способности определять воздушные цели на предельно малых высотах.

Фото РЛС "Каста" Фото: Милитарный

Атака БПЛА в Курской области: что уже известно

В ночь на 29 сентября в Курской области РФ прогремели громкие взрывы. В соцсетях публиковали видео с места событий.

Позже в российском Минобороны заявили о том, что якобы "пресекли" попытку атаки и сбили 11 беспилотников. В попытке нанести удары вражеское министерство обвинило Украину.

В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт информировал, что один из БПЛА сбросил взрывчатку на местную подстанцию. В результате произошел пожар и остались без света пять населенных пунктов. Старовойт также обвинил в событиях Украину.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщили, что блэкаут в Курской области устроила украинская спецслужба. В материале говорилось, что к атакованной подстанции были подключены важные военные объекты РФ.