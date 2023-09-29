"Сегодня был их последний день": Полтавская тероборона отработала по технике РФ (видео)

Российская гусеничная бронированная машина ежедневно надоедала, поскольку постоянно выходила на задание.

Бойцы Полтавской отдельной бригады территориальной обороны ликвидировали технику российских оккупантов. Об этом 29 сентября сообщили в Facebook подразделения.

Бронированная машина пехоты оккупантов двигалась в направлении передовой линии, когда ее обнаружили аэроразведчики. Впоследствии ее точно обезвредили.

"Но сегодня был их последний день!" — говорится в сообщении.

Защитники рассказали, что гусеничная бронированная машина ежедневно надоедала, поскольку постоянно выходила на задание. Бойцы 116-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ решили эту проблему успешным попаданием.

Тероборона ВСУ на фронте

Тероборона 27 сентября показала, как использует БпАК "Чаклун" для выявления системы вражеской ПВО. Украинские защитники фиксируют вражескую ПВО благодаря разведывательному дрону. Россияне тратят дорогостоящий боекомплект, чтобы его сбить. Украинские защитники объяснили, что прекрасно понимают значение больших цифр потерь врага, поэтому они периодически запускают такие беспилотники для выявления системы вражеской ПВО.

Тероборона 19 сентября уничтожила танк РФ, который пытались спрятать в лесу. Бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины применили для ликвидации вражеской бронетехники ударный дрон.

Тероборона Волыни 15 сентября применила FPV-дрон и уничтожила "Урал" с боекомплектом. Оператор FPV-дрона нанес по транспортному средству точный удар, который спровоцировал детонацию боекомплекта.

Напомним, 28 сентября 130 бригада теробороны поразила КАМАЗ во время движения. Ударный беспилотник поразил транспортное средство российских захватчиков, водитель которого не подозревал об опасности.