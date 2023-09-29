Вершины Запорожского треугольника начинают сыпаться, — эксперт о боях за выход к Токмаку

Освобождение Вербового откроет Силам обороны выход сразу на несколько направлений.

Командование российских оккупационных войск пытается отвлечь внимание от состояния дел на очень важной трассе на Токмак, и довело ситуацию до коллапса. Такое мнение высказал военный аналитик Александр Коваленко.

По его словам, верхушки Запорожского треугольника начали сыпаться.

"По российским Z-телегам-каналам волной мчатся панические крики относительно Вербового, что и неудивительно, с учетом того, какие там сейчас делают продвижения Силы обороны Украины. Но, в то время, как внимание российских ура-патриотов привлекается к Вербовому, полностью игнорирует Новопрокоповку", — пишет эксперт.

Он считает, что село Вербово является важным на границе первой и второй линии обороны. Его освобождение откроет украинским защитникам выход сразу на несколько направлений, поскольку оно расположено немного в стороне от трассы 0408, которая ведет прямо к Токмаку через Новопрокоповку, Ильченково и Солодку Балку.

"Нюанс этой, условно, агломерации в том, что освобождение Новопрокоповки делает абсолютно бессмысленным удержание оккупантами Ильченкова и Солодкой Балки. И если они не стадо суицидников, то после освобождения Новопрокоповки должны по автобану 0408 спешить в Токмак. В коллапсе этой локации командование ВС РФ пытается отвлечь внимание от состояния дел на очень важной трассе. Вершины Запорожского треугольника Новопрокоповка-Вербово-Очеретоватое начинают осыпаться", — считает Коваленко.

Напомним, что ВСУ в рамках контрнаступления готовятся к дальнейшим действиям, создавая активные рубежи. ВС РФ пытаются восполнить потери в Запорожской области вблизи Вербового.

Ранее сообщалось, что в генштабе ВСУ сообщали, что россияне прикрываются гражданскими на Мелитопольском направлении.