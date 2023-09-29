Тренировка выстрелов из РПГ: Ингулецкая бригада ВСУ показала видео учений

Бойцы рассказали, что эффективное применение ручного противотанкового гранатомета позволяет уничтожать бронетехнику врага, устранять препятствия и защищать территории от возможных угроз.

Бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады продемонстрировали, как правильно стрелять из РПГ. В Facebook подразделения опубликовано соответствующее видео.

Защитники отметили, что это важно не только для обеспечения точности и эффективности использования этого мощного огнестрельного оружия, но и для обеспечения безопасности военных и гражданского населения. Умение эффективно использовать РПГ позволяет уничтожать бронетехнику, устранять препятствия и защищать территории от возможных угроз, делая это с большой точностью и минимизируя риски.

"Главное помнить, что позади во время выстрела не должно быть ни собратьев, ни стены", — говорится в заметке.

Применение РПГ на войне

В феврале 2023 года стало известно, что бойцы ВСУ привязывают РПГ к гоночным дронам, чтобы наносить эффективные удары по россиянам, вторгшимся на территорию нашего государства. Коммерческие беспилотники успешно применяются как боеприпасы на передовой. Это эффективный метод уничтожения дорогостоящей российской техники и действенный способ контроля над полем боя, очертивший фундаментальный сдвиг в том, как ведутся современные войны.

В апреле 2023 года украинские защитники показали результаты боев в частном секторе Бахмута. Украинцы применили РПГ против российской техники и успешно попали. Оружие эффективно применялось среди зданий, где обустроили свои позиции российские захватчики.

Напомним, 15 сентября тероборона Волыни применила FPV-дрон и уничтожила "Урал" с боекомплектом. Оператор FPV-дрона нанес по транспортному средству точный удар, который спровоцировал детонацию боекомплекта.