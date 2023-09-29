Украина намерена производить собственные средства ПВО, — Офис президента

В Офисе президента Украины анонсировали прибытие специалистов, которые будут разрабатывать план по производству оружия на территории нашего государства.

Украина планирует организовать производство собственных систем противовоздушной обороны. Об этом заявил Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, на встрече с журналистами, сообщает "РБК-Украина".

Он отметил, что уже есть фундаментальное решение по этому вопросу. Его реализация планируется в ближайшее время. Ермак анонсировал прибытие специалистов, которые будут разрабатывать план по производству оружия.

"План по собственному производству всего, что нам нужно, прежде всего средств ПВО", — рассказал руководитель ОП.

ВПК Украины во время войны

Каждое государство сегодня, как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, занимается собственным вооружением и не желает с кем-то делиться. Сейчас происходят достаточно сложные процессы, а отечественный военно-промышленный комплекс работает "на полную мощность". Данилов 29 сентября отметил, что современный мир не дает возможности самостоятельно на 100 процентов закрывать все наши потребности. Вопрос производства боеприпасов особенно важен, поскольку в Украине нет производства порохов.

Известно, что "Укроборонпром" наладил производство артиллерийских снарядов 122 и 152 мм на производственных мощностях стран НАТО. Правительства Украины и Польши согласились подписать меморандум о создании совместного предприятия по производству оружия. Учитывая переход украинской армии на стандарты НАТО, возникает беспокойство относительно дальнейших перспектив отечественного военно-промышленного комплекса.

Франция и Украина обсудили совместное производство оружия. В Киев 29 сентября находился с визитом министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, с которым подняли вопрос совместного производства образцов вооружения.

Напомним, в НАТО сделали важное заявление о военной помощи для Украины. Регулярная помощь стран военного блока для Киева якобы значительно исчерпала запасы оружия и боеприпасов.