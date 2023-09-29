Поставки дронов в РФ: Швейцария ужесточает санкции против Ирана

Согласно ограничениям, теперь Швейцария запрещает продажу, поставки, экспорт и транзит комплектующих, используемых для производства БПЛА.

Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против Ирана. Федеральный совет принял такое решение в ответ на использование иранских беспилотников в военной агрессии Российской Федерации против Украины. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба правительства Швейцарии.

"Учитывая продолжающуюся военную поддержку Ираном военной агрессии России против Украины, которая противоречит международному праву, а также тот факт, что Россия использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА) иранского производства для поддержки военной агрессии, Федеральный совет 29 сентября принял решение ввести дополнительные санкции против Исламской Республики Иран", — говорится в сообщении.

Согласно ограничениям, теперь Швейцария запрещает продажу, поставки, экспорт и транзит комплектующих, используемых для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, предусмотрены целевые финансовые и туристические санкции против физических и юридических лиц, связанных с поддержкой иранской программы БПЛА.

В пресс-службе правительства отметили, что Швейцария принимает санкционные списки ЕС в отношении поставок иранских беспилотников в Россию с осени 2022 года, последний раз — 16 августа. Это было сделано в рамках Постановления о мерах в связи с ситуацией в Украине.

Напомним, 29 сентября сообщалось, что Британия ввела новые санкции против РФ за "выборы" на оккупированных территориях Украины. Новые британские санкции распространяются на чиновников, причастных к прошлогодним фиктивным референдумам, организованным для легитимизации попытки аннексии территории Украины.

Ранее, США ввели санкции против транснациональной сети, помогающей Ирану. По словам замминистра Брайана Нельсона, США будут продолжать привлекать к ответственности тех, кто способствует распространению Ираном своих БПЛА в РФ.