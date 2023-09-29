По ускоренной процедуре: 7 стран ЕС заказали артиллерийские снаряды для Украины, — Reuters

По словам журналистов, заказы были размещены в рамках плана стоимостью не менее 2 млрд евро, который был запущен ЕС в марте 2023 года.

Семь государств Европейского союза заказали боеприпасы по новой схеме закупок, чтобы затем срочно отправить их в Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Европейское оборонное агентство (EDA).

По словам журналистов, заказы касаются производства 155-мм артиллерийских снарядов. Это один из наиболее важных аспектов в война на истощение между Украиной и Россией.

"Семь государств-членов уже разместили заказы на 155-мм боеприпасы по ускоренной процедуре EDA", — сообщило агентство.

Сообщается, что заказы были размещены в рамках плана стоимостью не менее 2 млрд евро, который был запущен ЕС в марте 2023 года. План предусматривает отправку в Украину миллион снарядов и ракет в течение года.

Издание пишет, что некоторые европейские чиновники и дипломаты сомневаются в том, что план получится реализовать. Однако эта инициатива все равно представляет собой значительный шаг в плане вовлеченности Евросоюза в оборону.

"В ближайшие недели и месяцы могут появиться дополнительные заказы, например, для национальных целей пополнения запасов", — отметили в EDA.

Журналисты отметили, что в EDA отказались раскрыть полный список стран и сообщить размеры заказов. Однако Литва и Люксембург подтвердили изданию, что входят этот список.

Напомним, что 27 сентября ВМС Украины получили от Литвы комплекты радиолокационного оборудования. Так, оборудование предназначено для обеспечения морского наблюдения и поможет лучше оценивать ситуацию на море.

Также 29 сентября Венгрия выдвинула условие для помощи Украине. Глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт не хочет мешать европейским странам поддерживать Украину, однако сперва Венгрия должна получить "то, что ей причитается по закону".