Польша и Словакия все равно поддержат Украину после выборов, — генсек НАТО Столтенберг

Генсек НАТО убежден, что соседи Украины — Польша и Словакия после выборов продолжат оказывать военную поддержку Украине.

Польша и Словакия продолжат поддерживать Украину в войне, которую развязала Россия, после выборов, несмотря на недавнюю резкую риторику в адрес Киева. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 сентября в Копенгагене сказал в интервью Reuters.

Столтенберга попросили прокомментировать конфликт между Украиной и Польшей, который возник после того, как Варшава решила в одностороннем порядке продлить запрет на импорт украинского зерна.

"Я ожидаю и уверен, что Украина и Польша найдут способ решить эти проблемы, не оказывая при этом негативного влияния на военную поддержку Украины", — заявил генсек.

Как сообщают журналисты, Польша, член НАТО, до недавнего времени считалась одним из самых верных союзников Украины в войне с Россией, но отношения испортились после решения Польши продлить запрет на импорт украинского зерна.

Словакия, которая является членом НАТО, также была верным союзником Украины, отправив своему восточному соседу военную технику, включая истребители МиГ-29 и систему ПВО С-300.

Но лидер оппозиции и бывший премьер-министр Роберт Фицо в преддверии выборов, пообещал прекратить эту военную поддержку.

"Какое бы новое правительство ни было в Словакии, мы продолжим сидеть на встречах НАТО, — сказал Столтенберг, — и я уверен, что мы найдем способы продолжать оказывать поддержку".

Напомним, 28 сентября Столтенберг неожиданно прибыл в Киев и поделился подробностями контрнаступления ВСУ. По словам генсека НАТО, для него большая честь снова вернуться в украинскую столицу, которая занимает особое место в сердцах свободного мира. Отдельно он похвалил Силы обороны за продвижение вперед.

Кроме этого, Столтенберг объяснил реакцию НАТО на обломки дронов РФ в Румынии. Руководитель военного блока все же обратил внимание на тот факт, что российская война и неосторожные удары на границе с Румынией дестабилизируют ситуацию в целом регионе.