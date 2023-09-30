Марк Милли официально покинул пост главнокомандующего армией США (видео)

В своей прощальной речи Марк Милли с насмешкой высказался об экс-президенте США Дональде Трампе, отметив, что американские военные присягают Конституции, а не "тому, кто хочет стать диктатором".

В пятницу, 30 сентября, генерал Марк Милли официально ушел в отставку с должности председателя Объединенного комитета начальников штабов США после четырехлетнего пребывания на посту. Об этом пишет Reuters.

Президент США Джо Байден назвал Милли "непоколебимым перед лицом опасности", отметив, что он служил в зонах боевых действий и имеет "сундук, полный медалей, подтверждающих это".

По словам Байдена, бывший главнокомандующий "однажды перебежал мост, заминированный минами, чтобы помешать двум боевым танкам, эвакуирующим раненых солдат, проехать через него".

"Марк, ваше партнерство было для меня неоценимым", — сказал американский президент.

Как отмечают журналисты, в своей прощальной речи Милли с насмешкой высказался в сторону бывшего президента США Дональда Трампа. Он заявил, что американские военные приносят присягу Конституции, а не "тому, кто хочет стать диктатором".

Свой пост Марк Милли передал командующему ВВС США генералу Чарльзу Брауну. Он является бывшим летчиком-истребителем с опытом работы в Тихоокеанском регионе.

Напомним, 20 сентября, большинство членов Сената США поддержало кандидатуру главы ВВС США генерала Чарльза Кью Брауна-младшего на пост руководителя Генштаба США.

Мы также писали о том, что 17 сентября Марк Милли призвал готовиться к долгой войне в Украине, которую начала Российская Федерация, ведь в ходе контрнаступления не удастся выполнить поставленные задачи.