ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении в районе Клещиевки, – ISW (карта)

По данным американских аналитиков, ВС РФ перегруппировались возле Клещиевки и хотят отбить населенный пункт, однако на данный момент у оккупантов нет необходимых для этого боевых возможностей.

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Бахмутском направлении в Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 30 сентября.

Аналитики сообщают, ссылаясь на слова российского "военкора", что украинские силы недавно продвинулись вперед, захватив высоту в районе Клещиевки. "Военкоры" также пишут о продолжающихся ожесточенных боях вблизи Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Связанный с Кремлем российский блогер заявил, что 28 сентября украинцы пересекли железнодорожную линию возле Клещиевки. По его словам, российским силам удалось оттеснить ВСУ к западу от железнодорожной линии.

В отчете также говорится, что 29 сентября россияне продолжили ограниченные атаки в Бахмутском районе, однако не достигли каких-либо подтвержденных успехов. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили атаку российских войск в районе Клещиевки.

Еще один "военкор" утверждает, что ВС РФ перегруппировались возле Клещиевки и планируют отбить населенный пункт, однако для этого у упомянутых подразделений нет соответствующих боевых возможностей.

Карта боев в Донецкой области Фото: ISW

Напомним, 28 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у российских оккупантов было колоссальное количество времени для того, чтобы выстроить сильную линию обороны, в связи с этим ВСУ тяжело продвигаться вперед.

Ранее, 27 сентября, бывший командующий Сухопутными силами НАТО в Европе Бен Ходжес сказал, критика украинской контрнаступательной операции является "непрофессиональными и бесполезными заявлениями".