"Верили, что Харьков ждет освободителей": Буданов рассказал о провальном наступлении ВС РФ (видео)

По словам руководителя ГУР, российские чиновники обсуждали готовность к полномасштабному вторжению войск в Украину. Однако вера в то, что харьковчане будут радостно встречать ВС РФ, обернулась разочарованием.

В начале полномасштабного вторжения в России рассчитывали, что возьмут Харьков без сопротивления. Новыми подробностями безрезультатной попытки ВС РФ захватить город поделился начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Кирилл Буданов. Об этом известно из документального проекта Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина. Фильм 1".

"Там их должны были встречать, и здесь исключительно какие-то отдельные люди могли где-то там с оружием что-то куда-то в ту сторону выстрелить, но что такое отдельный человек", — передал он надежды оккупантов.

Руководитель ГУР отметил, что в РФ действительно верили, что Харьков — "российский город, который просто ждет освободителей".

В РФ воровали деньги на пропаганду

По данным разведки, за две недели до полномасштабного вторжения в России состоялось "интересное совещание", на котором обсуждали готовность к большой войне.

"И началась определенная неуверенность, что там все так уж сильно ждут российских военных. И был поднят вопрос: "А куда тратились средства столько лет?". На следующем совещании сказали: "Знаете, там все готово, надо заходить"", — рассказал Буданов.

Он объяснил, что большую часть тех денег на самом деле разворовали местные чиновники. Однако какие-то средства иногда действительно тратили на информационную подготовку почвы для российского вторжения.

"На информационную они где-то еще шли. На все остальное — извините", — добавил разведчик.

Хитрости защитников на Салтовке

Журналист отметил, что видел в Салтовском жилом массиве Харькова специальные муляжи — манекены с деревянным оружием.

Манекен с ненастоящим оружием, установленный в Харькове Фото: Скрин видео

"Я вам скажу, и сейчас такие трюки используются много где", — ответил Буданов.

Он объяснил, что большую часть разведданных ВС РФ получали от воздушной или космической разведки, а сверху отличить такой муляж от живого человека "достаточно трудно".

ВСУ в жилых кварталах

На вопрос о том, что защитники Харькова были вынуждены жить в подвалах домов, руководитель разведки подтвердил, что "ничего не изменилось". Он лишь отметил, что сейчас похожая ситуация "в других местах".

Буданов поделился удивлением, что кому-то в обществе нужно объяснять эту необходимость.

"Согласно этой логике, так надо оставить тогда жилые кварталы, правильно?", — добавил он.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал секрет успешного контрнаступления Сил обороны в Харьковской области. По его словам, решающими тогда стали три фактора — "внезапность, скорость и решительность действий".

Недавно, 27 сентября, в 80 отдельной десантно-штурмовой бригаде ДШВ ВСУ рассказали об освобождении села Клещиевка в Донецкой области. Защитник "Кон" описал бои, эвакуацию раненых под обстрелами и тактику врага.