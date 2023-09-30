Строительство началось: Baykar инвестирует 100 млн долларов в производство дронов в Украине

По словам гендиректора Халюка Байрактара, в планах привлечь на работу минимум 300 человек. Производство дронов будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным для Украины и Турции.

Турецкая компания Baykar, которая занимается производством боевых БПЛА Bayraktar TB2, инвестирует в Украину 100 млн долларов. Деньги пойдут на три проекта, среди которых – завод. Об этом сообщил гендиректор компании Baykar Халюк Байрактар ​​на Форуме оборонных индустрий в Киеве, пишет "Укринформ"

Сообщается, что завод будет построен за 1,5 года.

"У нас в Украине три основных инвестиции. Одна из них – завод. Потом у нас есть сервисный центр, а также главный офис здесь… Это инвестиция, которая составляет около 100 миллионов долларов, и процесс уже пошел. Строительство уже начато", — сказал Байрактар.

По его словам, в планах привлечь на работу минимум 300 человек. Производство дронов будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным для Украины и Турции. Так, украинская сторона имеет уникальные технологии по производству двигателей, а турецкая – БПЛА.

"Перед нами стоят также некоторые вызовы. Это цепочка снабжения, поиск и развитие человеческого капитала через влияние войны и нормативную среду, особенно те правила, которые будут поддерживать эти инвестиции", — сказал Байрактар.

Он также отметил, что У Украины есть преимущество в противостоянии с российскими беспилотниками. В таких условиях очень важная обратная связь от военных. Те БПЛА, которые использовались в Украине, Baykar оборудовала рядом уникальных систем.

"Мы здесь чтобы максимально поддержать вас. Мы уважаем вашу борьбу за свободу и независимость, за сохранение вашего суверенитета", – сказал Байрактар.

По его словам, все пожертвования компании Baykar, из Украины и Польши были потрачены на покупку радарных систем. Общая сумма таких донатов составила 106 млн долларов. Также турецкая компания Baykar реализовала ряд гуманитарных инициатив для украинских детей.

Напомним, что на том же Форуме президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила первые соглашения с производителями оружия. Он сказал, что в стране создадут специальный Оборонный фонд, который будет финансировать производство оружия для борьбы с РФ. Деньги для фонда будут брать из российских активов, конфискованных на западе.