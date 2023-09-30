ПВО работает на 70-80%: за месяц ВСУ сбили на юге 300 БПЛА Shahed, — Гуменюк (видео)

Представительница Сил обороны юга Наталия Гуменюк сказала, что большое количество воздушных атак ВС РФ были смешанными, когда враг запускал не только беспилотники, но и ракеты различных типов.

Силы ПВО Украины в сентябре только на юге сбили 300 ударных БПЛА Shahed, которые запустили российские оккупанты. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, большое количество воздушных атак ВС РФ были смешанными, когда враг запускал не только беспилотники, но и ракеты различных типов. Предполагается, что таким образом оккупанты пытались найти тактику для будущих ударов.

"Потому что очевидно, что враг анализирует, как и мы, результативность нашего противодействия. То есть силы ПВО на этом этапе демонстрируют 70-80% убытков, поэтому противник будет выискивать новую тактику", – отметила Гуменюк.

Она также заявила, что россияне сейчас пополняют запасы своих дронов. Так, зафиксировано движение самолетов по маршрутам Тегеран-Москва.

"Недооценивать врага нельзя. Мы видим, что он думает о том, чем в будущем будет атаковать", — сказала Гуменюк.

Напомним, что во время ночной атаки ВС РФ 30 сентября силы ПВО Украины сбили десятки беспилотников. Так, российские оккупанты запустили из Крыма 40 ударных дронов, но большинство из них были "обезврежены" силами ПВО. Известно, что в Винницкой области подверглась удару инфраструктура.

Гуменюк назвала атаку "достаточно мощной". Она отметила, что враг применил более 20 беспилотников. По словам Гуменюк, в приоритете у ВС РФ остаются портовая и критическая инфраструктура.