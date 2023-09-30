"Очень успешный": Украина собрала альянс из 38 компаний на форуме в Киеве, — Зеленский (видео)

По словам президента, украинские производители на форуме подписали с компаниями-партнерами 20 документов, которые открывают новые производства или улучшают существующие сотрудничества.

В Киеве состоялся форум оборонный индустрий, на котором Украина смогла сформировать Альянс из 38 компаний-участниц. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 30 сентября.

"Состоялся первый форум оборонных индустрий. Очень успешный", — отметил Зеленский

По словам главы государства, компании представили 19 стран мира, среди которых:

США;

Великобритания;

Германия;

Швеция;

Дания;

Нидерланды;

Канада;

Болгария;

Австралия;

Бельгия;

Литва;

Латвия;

Эстония;

Чехия;

Северная Македония;

Словакия;

Испания;

Хорватия;

Финляндия.

Также президент заявил, что украинские производители на форуме смогли подписать с компаниями-партнерами 20 документов. С каждым соглашением и меморандумом начинается новое производство или усиление текущего сотрудничества.

"Всего в нашем форуме оборонных индустрий – и это только первый такой форум – приняли участие более 250 компаний, и среди них десятки украинских компаний", — отметил Зеленский.

Он выразил уверенность в том, что Украина станет одной из ключевых мировых изготовителей оружия и оборонных систем. Это потенциал, который начал реализовываться.

Напомним, что на форуме гендиректор компании Baykar Халюк Байрактар заявил, что его компания инвестирует 100 млн долларов в производство дронов в Украине. По его словам, в планах привлечь на работу минимум 300 человек. Производство дронов будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным для Украины и Турции.