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Военный Фокус Российско-украинская война

"Очень успешный": Украина собрала альянс из 38 компаний на форуме в Киеве, — Зеленский (видео)

Артем Кальниченко
Фото: пресс-служба Офиса президента | Владимир Зеленский

По словам президента, украинские производители на форуме подписали с компаниями-партнерами 20 документов, которые открывают новые производства или улучшают существующие сотрудничества.

В Киеве состоялся форум оборонный индустрий, на котором Украина смогла сформировать Альянс из 38 компаний-участниц. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 30 сентября.

"Состоялся первый форум оборонных индустрий. Очень успешный", — отметил Зеленский

По словам главы государства, компании представили 19 стран мира, среди которых:

  • США;
  • Великобритания;
  • Германия;
  • Швеция;
  • Дания;
  • Нидерланды;
  • Канада;
  • Болгария;
  • Австралия;
  • Бельгия;
  • Литва;
  • Латвия;
  • Эстония;
  • Чехия;
  • Северная Македония;
  • Словакия;
  • Испания;
  • Хорватия;
  • Финляндия.

Также президент заявил, что украинские производители на форуме смогли подписать с компаниями-партнерами 20 документов. С каждым соглашением и меморандумом начинается новое производство или усиление текущего сотрудничества.

"Всего в нашем форуме оборонных индустрий – и это только первый такой форум – приняли участие более 250 компаний, и среди них десятки украинских компаний", — отметил Зеленский.

Он выразил уверенность в том, что Украина станет одной из ключевых мировых изготовителей оружия и оборонных систем. Это потенциал, который начал реализовываться.

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Напомним, что на форуме гендиректор компании Baykar Халюк Байрактар заявил, что его компания инвестирует 100 млн долларов в производство дронов в Украине. По его словам, в планах привлечь на работу минимум 300 человек. Производство дронов будет самодостаточным, экологическим и взаимовыгодным для Украины и Турции.