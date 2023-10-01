Потери в среднем командном звене стали основной проблемой ВС РФ, — Маломуж (видео)

По словам бывшего руководителя Службы внешней разведки Николая Маломужа, в разные периоды войны против Украины российская армия потеряла 60-70% командиров и это создает врагу большие проблемы.

Армия Российской Федерации на войне против Украины ослаблена значительными потерями среднего командного состава — от младших офицеров до полковников Об этом 1 октября в эфире телеканала FREEДОМ заявил генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, в разные периоды военных действий в батальонах, бригадах, полках и дивизиях российской армии было потеряно 60-70% командиров. Это — основная проблема ВС РФ, ведь именно это звено является основным для ведения агрессивной войны.

Николай Маломуж отметил, что именно поэтому в России досрочно выпускали из училищ офицеров. Сейчас должности офицеров иногда занимают люди без соответствующего военного образования или подготовки, но с боевым опытом.

"Командный состав — это основная модель, которая готовит операции, ведет в бой, координирует работу. Это штабной, но и оперативный центр ведения военных операций на переднем крае", — пояснил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Также Маломуж считает, что потеря новых видов вооружений и нехватка командного состава создают врагу большие проблемы.

"Это и танки Т-90, Т-80, которые они привлекают в разные периоды. Это ракетные системы, это сами ракеты — даже то, что они запускают по Украине, это уже ограниченное количество и старые обычно", — отметил генерал. экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

По его информации, больших запасов баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса земля-земля "Искандер" и аэробаллистических ракет "Кинжал" у них точно нет. Все это ослабляет возможности армии РФ, особенно во время широкомасштабных наступательных операций.

Напомним, 30 сентября сообщалось, что ВС РФ развернули на Лимано-Купянском направлении резервную армию. Новосформированная армия состоит из 12 тысяч бойцов. Россия собирала ее в течение года из мобилизованных, а также солдат разбитых подразделений.

Кроме этого, в сентябре в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия может провести очередную волну мобилизации и набрать в армию от 400 до 700 тысяч мужчин. Из-за катастрофических потерь массовая принудительная мобилизация населения пройдет, в частности, на временно оккупированных территориях Украины.