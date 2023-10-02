Руководство армии США сокращает количество спецназовцев: с чем связаны увольнения в ССО

Американские законодатели считают, что сокращение численности бойцов Сил специальных операций, которые "находятся на острие копья", усиливает позиции Китая.

Американские законодатели и руководство армии США выступают за то, чтобы сократить численность Сил специальных операций (ССО). Однако, по мнению некоторых американских политиков, такие шаги приведут к усилению позиций Китая, поэтому сокращения коснуться в основоном сотрудников штабов и логистов. Об этом сообщает Defence One.

Один из представителей оборонного ведомства сообщил журналистам издания, что армия не собирается сокращать число операторов, а скорее ликвидирует избыточные должности в штабе, логистике и поддержке. Между тем американские военные пока не предоставили конкретных планов, чтобы утвердить масштабы с законодателями, хотя по предварительным данным под сокращение попадут около 3000 сотрудников ССО.

По этому поводу высказался сенатор Тед Бадд. Вместе со своими коллегами он выразил опасение что сокращения личного состава в ССО приведет к усилению Китая.

"Я очень обеспокоен усилением угрозы со стороны Китая одновременно с сокращением ССО. Если посмотреть на то, что может сдерживать Китай, то спецназ находятся на острие копья. И поэтому я считаю, что чем больше мы будем инвестировать в наши специальные операции, тем больше можно будет предотвратить проблемы, которые в конечном итоге могут нанести ущерб нашей стране в течение следующих десятилетий", — заявил Бадд.

Другой сенатор и ветеран Национальной гвардии США Джони Эрнст отметил, что спецназовцы являются передовой силой американской армии, поэтому сокращение численности Сил специальных операций — это не выход.

Вместе с тем высокопоставленный военный чиновник сообщил журналистам, что армейцы не собираются сокращать "стрелков". Скорее всего новое место работы придется искать бухгалтерам, логистам и другим сотрудникам штабов.

Ранее сообщалось, что Британские военные в настоящее время проводят тренировки для элитной украинской бригады Сил специальных операций. По информации британских СМИ, эти подразделения готовятся для выполнения боевых задач на территории оккупированного Крыма.