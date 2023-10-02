Пропагандист Соловьев "отправил" Харламова на войну в Украину и нарвался на хейт (видео)

Пропагандист возмутился шутками комика и предложил спеть его шуточную песню "пацанам на фронте".

Российский пропагандист Владимир Соловьев "прошелся" по юмористу Гарику Харламову из-за его шуточной песни о санкциях против РФ и отсутствии плана у руководства страны. Он предложил отправить его на войну против Украины. Об этом он сказал в своей авторской программе Soloviev.live, сообщают в YouTube-программе "В тренде".

Так, Соловьева возмутила песня Харламова в новом выпуске Comedy Club на мотив композиции "Дельтаплан" Валерия Леонтьева.

"А доллар стоит уже под 100 рублей. И россиянам въезд закрыли в 120 стран. Скажите, у вас есть какой-то план?" — говорится в песне.

Пропагандист раскритиковал комика за композицию и предложил отправить его на фронт.

"А вы знаете, что в стране происходит? Да, Гарик, план есть. Например, взять вас всех и отправить агитбригадой на фронт, чтобы вы поняли, что в мире происходит. Спойте эту песню пацанам на фронте. Они так радостно вместе с вами посмеются!" — сказал Соловьев.

Своим "предложением" Соловьев вызвал шквал возмущения в сети. В комментариях подписчики предложили ему показать на собственном примере свой патриотизм и отправиться самому на фронт, а также прихватить с собой своих сыновей.

Напомним, что российский пропагандист Владимир Соловьев назвал Работино Запорожской области, которое недавно освободили Силы обороны Украины,"идеальным местом для применения тактического ядерного оружия".

Ранее сообщалось, что пропагандист Соловьев высказывал свое возмущение относительно санкций против России.