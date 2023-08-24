"Это их рук дело": Соловьев обвинил министра Малюську в убийстве Пригожина (видео)

По словам пропагандиста, громкие политические убийства в интересах Украины, а инцидент с владельцем ЧВК "Вагнер" не является первым.

Related video

Один из главных пропагандистов кремлевского режима Владимир Соловьев обвинил министра юстиции Украины Дениса Малюську в убийстве владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом он рассказал в своем телешоу, фрагмент которого опубликовали в Telegram-каналах.

"Это их рук дело, либо от Малюськи, или как этого крет*на зовут. Напомню, что это как раз в логике банд*ровцев — аттентаты [лат. покушения на высокопоставленных лиц], то есть совершение громких политических преступлений", — заявил пропагандист, добавив, что это не первый подобный случай.

Российский политический деятель Сергей Марков, в свою очередь, отметил, что "российская система пропаганды и информации в растерянности и не знает, как подавать информацию о гибели Пригожина".

По его словам, СМИ РФ сообщили только о падении самолета и об имени Пригожина в списке пассажиров, находившихся на борту.

"Понятно, что никакой концепции как показывать это — нет", — написал Марков.

Он также добавил, что то обстоятельство, что в Украине стараются доказать, что Путин отдал приказ по Пригожину, а в РФ не спешат выдвигать какие-то версии, якобы косвенно доказывает непричастность российских властей к падению самолета, такую логическую цепочку изложил политолог в Telegram-канале "Логика Маркова".

Напомним, что западные эксперты отметили, что гибель Пригожина мало повлияет на положение на украинском фронте. Это происшествие, скорее всего, означает, что ЧВК "Вагнер" как боевой силы больше не существует.

Также сообщалось о подробностях авиакатастрофы, в которой мог погибнуть руководитель военизированного формирования.