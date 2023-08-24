"Це їхніх рук справа": Соловйов звинуватив міністра Малюську у вбивстві Пригожина (відео)

За словами пропагандиста, гучні політичні вбивства в інтересах України, а інцидент із власником ПВК "Вагнер" не є першим.

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Один із головних пропагандистів кремлівського режиму Володимир Соловйов звинуватив міністра юстиції України Дениса Малюську у вбивстві власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це він розповів у своєму телешоу, фрагмент якого опублікували в Telegram-каналах.

"Це їхніх рук справа, або від Малюськи, або як цього крет*на звуть. Нагадаю, що це якраз у логіці банд*рівців — атентати [лат. замахи на високопосадовців], тобто вчинення гучних політичних злочинів", — заявив пропагандист, додавши, що це не перший подібний випадок.

Російський політичний діяч Сергій Марков, зі свого боку, зазначив, що "російська система пропаганди та інформації розгублена і не знає, як подавати інформацію про загибель Пригожина".

За його словами, ЗМІ РФ повідомили тільки про падіння літака і про ім'я Пригожина у списку пасажирів, які перебували на борту.

"Зрозуміло, що жодної концепції як показувати це — немає", — написав Марков.

Він також додав, що та обставина, що в Україні намагаються довести, що Путін віддав наказ щодо Пригожина, а у РФ не поспішають висувати якісь версії, нібито побічно доводить непричетність російської влади до падіння літака, такий логічний ланцюжок виклав політолог у Telegram-каналі "Логіка Маркова".

Нагадаємо, що західні експерти зазначили, що загибель Пригожина мало вплине на становище на українському фронті. Ця подія, найімовірніше, означає, що ПВК "Вагнер" як бойової сили більше не існує.

Також повідомлялося про подробиці авіакатастрофи, у якій міг загинути керівник воєнізованого формування.