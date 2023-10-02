"Не бывает ровной системы": стоит ли ожидать одинаковых отключений света во всех областях

Проблемы с отключениями света в Украине наблюдались и до начала полномасштабного вторжения, рассказал Фокусу эксперт Олег Попенко. По его словам, в Одесской области отсутствует генерация электроэнергии.

В каждой области Украины будет разная продолжительность отключений света. Об этом сообщил председатель союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в интервью для Фокуса .

"Не бывает равной системы отключения электроэнергии. Если российская ракета попала в трансформаторную подстанцию, которая находится в той или иной области, то это не означает, что кому-то мы можем оставить электроэнергию, а кому-то нет", — сказал Олег Попенко.

По его словам, в такой ситуации свет может сразу пропасть в половине области, а на переподключение поставок электроэнергии требуется определенное время.

Попенко отметил, что отключения света связаны с генерацией. В частности, ее нет в Одесской области, поэтому там возникнут проблемы с поставками электроэнергии. Он убежден, что враг будет делать все для того, чтобы полностью отключить электроэнергию. Поэтому не стоит ожидать равенства.

Кроме этого, до начала полномасштабного вторжения Украина имела проблемы с электроэнергией, наблюдались большие проблемы с отключением во многих областях. Сейчас же ситуация стала тяжелее, а проблем стало больше.

Напомним, 9 сентября стало известно о том, что в Украине разработали графики отключения электроэнергии. В частности, веерные отключения могут начаться после новых ракетных ударов оккупантов. Также может наблюдаться сильный дефицит электроэнергии, который не получится перекрыть импортом, из-за отсутствия в системе Запорожской АЭС.

15 сентября в ДТЭК напомнили украинцам, как подготовиться к возможному блэкауту. Для этого нужно подготовить определенные вещи, запастись едой, которую можно долго хранить без холодильника.