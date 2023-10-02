ВС РФ создают экспериментальные подразделения из танковых частей, авиации и сил ВДВ

Новые формирования будут созданы с учетом боевых действий в Украине. Один из российских военачальников признался, что в начальной фазе полномасштабного вторжения российские диверсанты несли потери, из-за чего их решили оснастить более мощными огневыми средствами.

Вооруженные силы РФ намерены сформировать экспериментальные разведывательно-штурмовые бригады с учетом опыта боевых действий в Украине, которые войдут в состав общевойсковых армий. Фактически это те же подразделения Воздушно-десантных войск, которые будут усилены танковыми частями и вертолетами. Об этом сообщили российские обозреватели издания "Известия" со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Известно, что в составе таких бригад будут штурмовые отряды, предназначенные для взлома эшелонированной обороны противника, а также разведывательные подразделения, которые смогут вести разведку на тактической глубине. Бригады получат свои танки, легкую бронетехнику, артиллерию, а также широкую номенклатуру беспилотников.

Такое стратегическое решение руководства российского Минобороны во многом определяется уроками в Украине, и направлены на повышение эффективности так называемой "крылатой пехоты". На вооружении "голубых беретов" — одного из нескольких обозначений российских ВДВ — будут находиться ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и современные Ми-8 АМТШ-ВН. Наряду с этим, говорится в материале, заметно возрастет количество танков в их рядах.

Армейский вертолет Ми-8АМТШ-ВН

Решение созрело после 2022 года

Разговоры о новых усиленных соединениях десантных войск велись еще за два года до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Так обозреватели Bulgarian Military отметили, что еще в 2020 году командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков признал, что с помощью вертолетов армейской авиации подразделения ВДВ могут эффективно бороться с высокомобильными соединениями потенциального противника "в различных физико-географических условиях".

Вертолет ВКС РФ Ка-52М Фото: the war zone

Он также добавил, что применение армейской авиации значительно снижает вероятность попадания десанта под огонь противника, повышает скорость передвижения и расширяет диапазон доставки бойцов в заданный район.

Теперь же, вероятно, идею решили реализовать. В интервью "Известиям" полковник Валерий Юрьев рассказал о том, как в первые дни вторжения диверсанты несли потери, из-за чего их решили оснастить более мощными огневыми средствами.

"На начальном этапе (войны) было немало проблем из-за того, что разведчиков использовали не по назначению, а в качестве штурмовиков. Из-за этого было потеряно немало высококлассных специалистов. Отдельные штурмовые подразделения и соединения необходимы. Их специфика в том, что они должны быть оснащены самыми разными огневыми средствами — минометами, пулеметами, артиллерией крупного калибра", — рассказал Юрьев.

Напомним, по данным Минобороны Великобритании, Россия потеряла с начала войны против Украины минимум трех командиров одного из самых престижных воздушно-десантных полков РФ. Двое из них погибли на войне во время активных боев, а один из-за "несправедливости" решил сам сложить с себя полномочия.