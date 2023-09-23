Текучесть кадров: РФ потеряла уже 3-х командиров престижного полка ВДВ, — разведка Британии

По информации аналитиков, двое из россиян погибли на войне во время активных боев, а один из-за "несправедливости" решил сам сложить с себя полномочия.

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Российская Федерация потеряла с начала войны против Украины минимум трех командиров одного из самых престижных воздушно-десантных полков Российской Федерации. Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 23 сентября.

По информации аналитиков, они сменяли друг друга на должности в связи с отставкой, а также смертями. К примеру, командир 247-го гвардейского десантно-штурмового полка гвардии полковник Василий Попов, вероятнее всего, погиб еще в начале сентября. Произошло это в районе города Орехов Запорожской области, где велись ожесточенные бои.

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"Всего за несколько недель до этого, в августе 2023 года, его предшественник, полковник Петр Попов, вероятно, сложил с себя командование. Независимые российские СМИ утверждают, что он подал в отставку в знак протеста против того, что военные не смогли вернуть тела погибших россиян", — говорится в сообщении.

А вот первый из командиров Воздушно-десантных войск был ликвидирован еще в первые недели российского вторжения в 2022 году. Произошло это под Николаевы и речь про командира 247-го полка Константина Зищевского.

"Опыт 247-го полка освещает чрезвычайное истощение и высокую текучесть кадров в российских Вооруженных силах, даже среди относительно высокопоставленных офицеров", — подытожили аналитики из британской разведки.

Россияне остались уже минимум без 3 командиров одного из полков ВДВ Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 17 сентября сообщалось, что в Украине ликвидирован командир 31-й ДШБр ВС РФ Андрей Кондрашкин с позывным "Дунай". Он принимал участие в нескольких военных конфликтах, среди которых — обе Чеченские войны и вторжение в Украину, включая оккупацию Гостомеля в Киевской области и Илловайска в Донецкой области.