Плинність кадрів: РФ втратила вже 3-х командирів престижного полку ПДВ, — розвідка Британії

За інформацією аналітиків, двоє з росіян загинули на війні під час активних боїв, а один через "несправедливість" вирішив сам скласти повноваження.

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Російська Федерація втратила з початку війни проти України щонайменше трьох командирів одного з найпрестижніших повітряно-десантних полків Російської Федерації. Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії від 23 вересня.

За інформацією аналітиків, вони змінювали один одного на посаді у зв'язку з відставкою, а також смертями. Наприклад, командир 247-го гвардійського десантно-штурмового полку гвардії полковник Василь Попов, найімовірніше, загинув ще на початку вересня. Сталося це в районі міста Оріхів Запорізької області, де велися запеклі бої.

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"Лише за кілька тижнів до цього, у серпні 2023 року, його попередник, полковник Петро Попов, імовірно, склав із себе командування. Незалежні російські ЗМІ стверджують, що він подав у відставку на знак протесту проти того, що військові не змогли повернути тіла загиблих росіян", — ідеться в повідомленні.

А от перший із командирів Повітряно-десантних військ був ліквідований ще в перші тижні російського вторгнення у 2022 році. Сталося це під Миколаєвом, і йдеться про командира 247-го полку Костянтина Зіщевського.

"Досвід 247-го полку висвітлює надзвичайне виснаження та високу плинність кадрів у російських Збройних силах, навіть серед відносно високопоставлених офіцерів", — підсумували аналітики з британської розвідки.

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Нагадаємо, 17 вересня повідомлялося, що в Україні ліквідовано командира 31-ї ДШБр ЗС РФ Андрія Кондрашкіна з позивним "Дунай". Він брав участь у кількох військових конфліктах, серед яких — обидві Чеченські війни та вторгнення в Україну, включно з окупацією Гостомеля в Київській області й Іловайська в Донецькій області.