"Топчут наследие Словакии": Фицо заявил, что в рядах украинской армии служат "фашисты"

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что украинская сторона уважает выбор словацкого народа. Однако для того, чтобы говорить о результатах выборов в Словакии необходимо дождаться формирования коалиции.

После победы на парламентских выборах в Словакии лидера партии Smer-SD Роберта Фицо российские СМИ активно находят в информационном поле его высказывания в адрес украинских защитников. В одной из подобных публикаций российские пропагандисты выложили выступление Фицо, где он заявил, что в рядах украинской армии воюют "фашисты".

В частности, во время выступления в Зволене по случаю годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания Фицо назвал полк "Азов" "фашистским" формированием.

"Западные СМИ уже открыто говорят о том что в рядах украинской армии есть фашисты. Возьмем полк "Азов", члены которого — явные фашисты. Знаете что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, кто там воюет, это просто уличные хулиганы на задворках общества. Я никогда не видел уличного хулигана с пулеметом на танке. Но они служат в армии и делают ужасные вещи", — заявил Фицо.

В заключение Фицо отметил, что власти боятся запретить нацистскую символику "из-за страха наказания" от Брюсселя и Вашингтона, и призвал противостоять нацизму и фашизму в любых его проявлениях.

"Меня шокирует то, что за границей перед ними расстилают красные ковры. Те, кто призывает к подобным явлениям в 2023 году, топчут наследие Словацкого национального восстания. Мы должны противостоять фашизму и нацизму во все его проявлениях", – заявил он.

Позиция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинская сторона уважает выбор словацкого народа, но пока рано говорить, как результаты выборов повлияют на внешнюю политику Словакии. По его словам, необходимо дождаться формирования коалиции, чтобы понимать, как это повлияет на позицию Братиславы в отношении Киева.

"Мы уважаем выбор словацкого народа, но сейчас слишком рано утверждать, как именно результат выборов будет влиять на позицию Словакии. Надо дождаться формирования коалиции и после этого, уже глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы", – сказал министр.

Отметим, что по мнению словацких политологов в новую коалицию могут войти партия Фицо Smer-SD и занявшая третье место в выборах партия HLАS, лидером которого является Петер Пеллегрини, который в годы премьерского правления Фицо c 2016 по 2018 был его заместителем. Но несмотря на это новая коалиция, скорее всего, не будет иметь конституционного большинства, считают эксперты.

Напомним, обозреватели The New York Times в своем материале оценили результаты парламентских выборов в Словакии, на которых победил бывший премьер-министр страны Роберт Фицо, который занимает пророссийскую позицию. Журналисты отметили, что Словакия имеет давние симпатии к РФ, но после формирования коалиции в парламенте, ситуация может измениться в сторону прагматизма.