"Пришел сам не свой": вернувшийся из Украины "вагнеровец" убил дочь жены, — росСМИ (фото)

По словам журналистов, бывший наемник поссорился с женой. Он избил ее и дочь женщины от первого брака. 4-летняя девочка скончалась от ударов в голову.

Наемник ЧВК "Вагнер" вернулся с войны в Украине в российский Липецк. Там он избил свою супругу и ее 4-летнюю дочь от первого брака. Девочка умерла. Об этом сообщило российские издание ASTRA.

Сообщается, что 31-летний Владимир В. Вернулся домой еще 31 августа 2023 года. Ранее он служил в Росгвардии в Рязани. 1 октября вечером он поссорился со своей женой, а затем избил ее и ребенка. Девочка по имени Катя скончалась. Предварительно, как заключили медики, удары злоумышленник нанес по голове.

Как рассказала журналистам мать Владимира, мужчина сейчас задержан. По ее словам, он изменился после того, как отслужил в ЧВК "Вагнер".

"Не знаю, как это могло произойти, я лично виню этот "Вагнер". Он после него пришел сам не свой. Он стал какой-то замкнутый, меньше общался, меньше разговаривал", — сказала она.

Владимир В. из ЧВК Вагнер Фото: Astra

Женщина отметила, что супруга Владимира Татьяна серьезных травм в результате избиения не получила, однако для нее самая большая рана – смерть маленькой дочери.

Отмечается, что причина ссоры бывшего наемника и женой – неизвестна. Журналисты отметили, что всего в семье четверо детей. Сама Татьяна находится в декрете.

Напомним, что 1 октября стало известно о том, что в оккупированном Крыму мужчина забил до смерти пожилых украинцев. Подозреваемому не понравилось, что супружеская пара открыто говорила об аннексии полуострова Россией и потому он забил супругов битой, спрятав их тела в цокольном этаже дома.

Убитых обнаружили только через сутки. Друг семьи забеспокоился, что Владимир и Виктория не выходят на связь и вызвал в дом пожилой пары полицию. Они и обнаружили тела. Изначально под подозрение попал наемный работник по имени Руслан, который ранее работал у супругов.