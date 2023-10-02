"Слили" в интернет: в России раскрыли сеть режимных объектов нескольких крупных городов (фото)
Власти крупных российских городов выложили в открытый доступ перечень сооружений и домов, которые нельзя отключать от электричества. Тем самым чиновники "слили" в интернет адреса сотни режимных объектов, принадлежащих российским силовым структурам и оборонным ведомствам.
Власти Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких крупных городов России выложили в сеть адреса объектов, которые нельзя отключать от электроснабжения из-за их режимного статуса. Этот список обнародовал в своем исследовании Центр "Досье", принадлежащий российскому оппозиционеру в эмиграции Михаилу Ходорковскому.
"Достаточно найти на сайте администрации любого региона России документ с неудобным названием "Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям". Именно в списке этих особых потребителей электроэнергии открытым текстом перечислены адреса режимных объектов", — утверждает автор расследования Денис Коротков.
Как отмечается в исследовании, речь идет об объектах, которые использует Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба РФ, к которому относятся ГРУ и военная разведка. Кроме того, в этих документах приведен перечень воинских частей и учреждений Минобороны, например расположенных в Москве.
"Более того, любой желающий без труда может узнать, где в Москве живут сотрудники самых секретных ведомств, посмотреть, какие невзрачные здания на самом деле являются объектами спецслужб, и позавидовать вкусу к жизни руководства этих спецслужб", — пишет "Досье".
Так, район Серебряного Бора отмечается наибольшим количеством объектов, связанных со спецслужбами. Здесь, в частности, расположены дачи, связанные с СВР, как утверждают расследователи. Кроме того, перечень содержит большое количество жилых домов, принадлежащих той же Службе внешней разведки, а также ФСО или ГРУ. Причем это не только квартиры или частные постройки, но и общественные объекты вроде исторического Кремля, Александровского сада и просто кафе.
Кроме того, исследователи из Центра "Досье" составили для простых россиян из упомянутых объектов "карту самых опасных мест". На этой карте показаны только те объекты, информацию о которых публиковали в открытом доступе власти российских регионов.
"Чаще всего данных о конкретном назначении домов нет — известна лишь их ведомственная принадлежность. Точками на карте отмечены не конкретные дома, а приблизительный радиус поражения в случае атаки. Мы уверены, что все эти открытые данные давно известны украинским военным, а мирным жителям в России они помогут лучше оценивать риски", — отмечают расследователи.
Исследование подчеркивает, что публикация в открытом доступе адресов таких объектов согласно действующему российскому законодательству должна преследоваться как разглашение государственной тайны.
Напомним, Фокус писал, что диктатор Владимир Путин преследует своих врагов и за рубежом. Его разведка уже готова убить ценного для ЦРУ информатора на территории США.
Фокус сообщал, что Кремль теряет контроль над хакерами, которых использует для атак против Украины.
В то же время, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, отмечает Фокус, во время операции "Барыня" украинская сторона смогла получить ценные данные, которые позволили сохранить жизни украинских военных и сломать определенные планы российских оккупантов.