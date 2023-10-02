"Слили" в интернет: в России раскрыли сеть режимных объектов нескольких крупных городов (фото)

Власти крупных российских городов выложили в открытый доступ перечень сооружений и домов, которые нельзя отключать от электричества. Тем самым чиновники "слили" в интернет адреса сотни режимных объектов, принадлежащих российским силовым структурам и оборонным ведомствам.

Власти Москвы, Санкт-Петербурга и еще нескольких крупных городов России выложили в сеть адреса объектов, которые нельзя отключать от электроснабжения из-за их режимного статуса. Этот список обнародовал в своем исследовании Центр "Досье", принадлежащий российскому оппозиционеру в эмиграции Михаилу Ходорковскому.

"Достаточно найти на сайте администрации любого региона России документ с неудобным названием "Перечень потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям". Именно в списке этих особых потребителей электроэнергии открытым текстом перечислены адреса режимных объектов", — утверждает автор расследования Денис Коротков.

Перечень режимных объектов в Москве имеет 434 страницы Фото: Из открытых источников

Как отмечается в исследовании, речь идет об объектах, которые использует Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба РФ, к которому относятся ГРУ и военная разведка. Кроме того, в этих документах приведен перечень воинских частей и учреждений Минобороны, например расположенных в Москве.

"Более того, любой желающий без труда может узнать, где в Москве живут сотрудники самых секретных ведомств, посмотреть, какие невзрачные здания на самом деле являются объектами спецслужб, и позавидовать вкусу к жизни руководства этих спецслужб", — пишет "Досье".

Так, район Серебряного Бора отмечается наибольшим количеством объектов, связанных со спецслужбами. Здесь, в частности, расположены дачи, связанные с СВР, как утверждают расследователи. Кроме того, перечень содержит большое количество жилых домов, принадлежащих той же Службе внешней разведки, а также ФСО или ГРУ. Причем это не только квартиры или частные постройки, но и общественные объекты вроде исторического Кремля, Александровского сада и просто кафе.

Режимные объекты России Режимные объекты России Режимные объекты России Режимные объекты России Режимные объекты России

Кроме того, исследователи из Центра "Досье" составили для простых россиян из упомянутых объектов "карту самых опасных мест". На этой карте показаны только те объекты, информацию о которых публиковали в открытом доступе власти российских регионов.

"Чаще всего данных о конкретном назначении домов нет — известна лишь их ведомственная принадлежность. Точками на карте отмечены не конкретные дома, а приблизительный радиус поражения в случае атаки. Мы уверены, что все эти открытые данные давно известны украинским военным, а мирным жителям в России они помогут лучше оценивать риски", — отмечают расследователи.

Исследование подчеркивает, что публикация в открытом доступе адресов таких объектов согласно действующему российскому законодательству должна преследоваться как разглашение государственной тайны.

Напомним, Фокус писал, что диктатор Владимир Путин преследует своих врагов и за рубежом. Его разведка уже готова убить ценного для ЦРУ информатора на территории США.

Фокус сообщал, что Кремль теряет контроль над хакерами, которых использует для атак против Украины.

В то же время, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, отмечает Фокус, во время операции "Барыня" украинская сторона смогла получить ценные данные, которые позволили сохранить жизни украинских военных и сломать определенные планы российских оккупантов.