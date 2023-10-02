"В постоянном страхе": ВС РФ под Мелитополем требуют выкуп за пленных мирных, — мэр (видео)

По словам городского главы Ивана Федорова, сначала оккупанты похищали исключительно мужчин, но вскоре изменили тактику. Какими критериями они пользуются - неизвестно.

Российские захватчики продолжают террор мирного населения на оккупированных территориях Украины. Людей десятками забирают в плен, а за некоторых требуют выкуп. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала Freedom 2 октября.

По его словам, более 500 человек из оккупированной части Запорожской области находятся в тюрьмах и подвалах. Кроме того, с 24 февраля 2022 года россияне похитили более тысячи человек, которые незаконно удерживались в сомнительных условиях.

Международной реакции на это, как отметил Иван Федоров, сегодня недостаточно.

"Наши жители, находящиеся в оккупации, живут в постоянном страхе, что могут быть каждую секунду украдены, каждую секунду посажены в плен без всяких причин. При задержании людей противник делает постановку и фейки, снимает пропагандистские видео, чтобы массово рассказывать и разгонять информацию и объяснять каким-то образом для своего стада, живущего в РФ, те или иные незаконные действия, которые делаются", — заявил мэр Мелитополя.

Опасность для украинцев сохраняется и спустя полтора года с начала полномасштабного вторжения. В населенном пункте Михайловка, который находится всего в 30 километрах от города Мелитополь, всего за две недели в плену оказались десятки людей.

Начинали забирать исключительно мужчин, после чего перешли еще и к женщинам. Какие критерии используются при взятии в плен — неизвестно.

"Что интересно, ряд этих жителей была возможность выкупить за деньги у родственников. Соответственно, враг украл наших людей, но предложил за выкуп их вернуть. А другую категорию людей так и оставили в плену, но причину до сих пор неясны", — продолжил Иван Федоров.

Напомним, 7 сентября сообщалось, что ВС РФ в Мариуполе ежедневно похищают из пыточных десятки украинцев. Куда дальше направляют мирных жителей — неизвестно, ведь их могут вывозить непосредственно на российскую территорию. Родственники, которые пытаются отыскать своих близких, могут стать следующими.