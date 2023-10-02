САУ PzH 2000 метким выстрелом уничтожила пушку "Гиацинт-Б" в районе Токмака, — журналист (видео)

Экипаж PZH 2000 провел успешную контрбатарейную борьбу в Запорожской области, где продолжается наступление украинских войск.

Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 метким выстрелом уничтожила российскую 152-мм пушку "Гиацинт-Б" в районе Токмака. Соответствующее видео опубликовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.

В заметке говорится о том, что PZH 2000 проводит контрбатарейную борьбу. Это произошло южнее населенного пункта Новопрокоповка.

Применение САУ PzH 2000 на фронте

ВСУ в апреле уничтожили два танка РФ с помощью САУ PzH 2000. Благодаря работе артиллеристов удалось остановить танковый прорыв ВС РФ вблизи Лимана в Донецкой области. Техника врага пыталась атаковать украинские позиции. Остановили наступление благодаря САУ PzH 2000.

Немецкая 155-мм САУ PzH 2000 отработала по оккупантам на окраине Бахмута. Точное количество 155-мм САУ, которая действовала на соответствующем направлении, неизвестно.

Экипаж PzH 2000 в январе рассказал о своей работе. По словам бойца с позывным "Правда", САУ показывает высокий темп стрельбы в автоматическом режиме. За два месяца они выстрелили около 1300 боеприпасов. Также он добавляет, что, по сути, немецкая САУ PzH 2000 проходит первое серьезное испытание на войне. Ее ранее применяли в боевых действиях в Афганистане, однако разница в условиях колоссальная.

Напомним, в июне Армин Паппергер, руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall заявил, что украинцы делают 20 тыс. выстрелов из САУ PzH 2000 при ресурсе ствола 4,5 тыс. Украинские войска якобы осуществляют из немецкой гаубицы в 5 раз больше выстрелов, чем было заявлено производителем, и назвал это "невозможным". Он отметил, что отзывы украинских защитников о немецком вооружении очень положительные. Бойцы отмечают качества и характеристики мощного оружия.