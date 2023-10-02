Послание Путину: США после скандала с финансированием выделят новый пакет помощи Украине

По словам спикера Белого дома Карин Жан-Пьер, американский президент создал коалицию из стран, которые обязались поддерживать Киев в долгосрочной перспективе. В ближайшее время Джо Байден свяжется с союзниками.

Соединенные Штаты Америки собираются в ближайшее время объявить о новом пакете помощи для Украины, который станет очередным свидетельством о поддержке Киева Вашингтоном. Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 2 октября.

По ее словам, российскому президенту Владимиру Путину не нужно надеяться на то, что Запад в один момент резко перестанет поддерживать Украину в ее борьбе за независимость. Это будет продолжаться до тех пор, пока в этом будет необходимость.

"Вот наше послание Путину. Президент (Джо Байден, — ред.) создал коалицию из более 50 стран. Он оказал помощь для поддержки Украины. Это то, что сделал Президент. И мы собрали более 140 стран, чтобы осудить вторжение России в Украину. Это то, что удалось сделать президенту. За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. И если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается. Он ошибается", — заявил Карин Жан-Пьер.

Отдельно она добавила, что совсем скоро Белый дом огласит об еще одном пакете военной помощи для Украины, который станет свидетельством "о постоянной помощи для храброго народа Украины".

Никаких деталей касаемо суммы или его содержимого не прозвучало на момент публикации материала.

Байден позвонит союзникам из-за Украины: подробности

К слову, издание Bloomberg сообщало, что президент США Джо Байден планирует в ближайшее время созвониться с союзниками, чтобы уверить их в будущей поддержке Украины в долгосрочной перспективе. Произойти это может уже во вторник, 3 октября.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга при этом отметила, что у нее пока что нет предварительного списка звонков, которые должны состояться у главы государства.

"США общались с партнерами с самого начала войны, и это будет продолжаться", — заявила спикер.

Напомним, 30 сентября в Конгрессе США поддержали законопроект, который лишает Украину военной помощи. Палата представителей Конгресса США 335 голосами против 91 приняла резолюцию о продлении срока финансирования правительства на 45 дней. Законопроект не предусматривает выделение средств на помощь Украине.

1 октября американский президент подписал одобренный Конгрессом проект бюджета США.

После этого новый министр обороны Украины Рустем Умеров поговорил по телефону с американским коллегой Ллойдом Остином, который призвал Киев не беспокоиться, ведь Вашингтон продолжит выделять военную помощь.