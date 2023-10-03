"До суда не доживет": в ГРУ пообещали ликвидировать пилота, передавшего Украине Ми-8 (видео)

Сотрудники ГРУ заявили о намерении наказать пилота Максима Кузьминова "за предательство своих братьев". В спецслужбе утверждают, что "их руки длинные".

Сотрудникам Главного разведуправления Министерства обороны Российской Федерации (ГРУ) приказали ликвидировать пилота Максима Кузьминова, который передал Украине вертолет Ми-8. Об этом говорится в сюжете российского государственного телеканала "Россия 1" от 2 октября.

Российские пропагандисты показали людей в форме, представленных офицерами спецназа ГРУ, которые заявили, что якобы получили соответствующий приказ. По их словам, ликвидация Кузьминова — это "вопрос времени".

"До суда не вернется, думаю, не доживет", — сказал сотрудник спецслужбы.

Один из офицеров заявил, что пилот будет наказан по всей строгости закона РФ "за предательство своих братьев".

"Конечно найдем, мы до всех дотянемся, наши руки длинные", — утверждает он.

Российский пилот передал Украине Ми-8: что известно

Напомним, 23 августа, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов сообщил, что на территории Украины приземлился российский вертолет, а с членами экипажа работают украинские спецслужбы. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил запчасти к истребителям Су-27, Су-30 СМ.

Пилот вертолета Ми-8 Максим Кузьминов заявил, что контактировал с украинской разведкой полгода — готовился к побегу из РФ вместе с воздушным судном. По его словам, за участие в операции ему сделают новые документы, а также выплатят 500 тысяч долларов.

Интервью с Максимом Кузьминовым

Максим Кузьминов также рассказал, почему решился на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Он отметил, что считает действия РФ геноцидом украинского народа и призвал других российских летчиков последовать его примеру.