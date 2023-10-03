"Слава Украине" звучит как дрессировка: Арестович угодил в новый скандал (видео)

По словам экс-советника ОП, его возмущают заявления в том духе, что из-за тяжелого исторического наследия "в русских генетический сбой", или что "русские какие-то неправильные изначально".

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович вновь отличился резонансным заявлением. На недавнем "Форуме свободной России", который состоялся в Польше, он сказал, что считает лозунг "Слава Украине – Героям слава" звучит как некая дрессировка для россиян. Видео опубликовано в YouTube.

"Больше всего мне не нравится в российской оппозиции – постоянные извинения за слово "российское". Вот эта вот навязанная виктимность в стиле "ну извините, что мы русские". Для меня настоящий фашизм — это записывать всех русских в фашисты", — объяснил свою точку зрения Арестович.

Он отметил, что его возмущают заявления, которые часто проходят рефреном. О том, что "в русских есть генетический сбой", что "русские какие-то неправильные изначально", что "тяжелая довлеющая метаисторическая реальность над Россией сделала их всех негодяями, подлецами, гадами, не способными ни к чему".

"Это что? Это расовая теория? Как это трактовать вообще? О чем мы говорим?" — задался вопросами Арестович, добавив, что российской оппозиции "навязали извинительный тон".

Проявляется это, по его словам, в дрессировке на лозунг "Слава Украине – Героям слава!"

"Все так вздрагивают слегка и потом начинают: "Конечно, Героям слава". Нас никто не видит, не слышит, не фиксирует? А вдруг мы не скажем — и что тогда, больше не пустят в этот зал никогда?" — сказал он.

Арестович – о российской оппозиции, смотреть с 47:17

Арестович сказал, что граждане РФ не обязаны отвечать на эти слова.

"Вы можете это делать, но вы не обязаны. Мне эта дрессировка не нравится. Это чисто украинская история — "Слава Украине!", — жест солидарности, который многие в мире произносят. Но вы не должны этого делать, мне кажется", — отметил он.

Напомним, что Арестович объяснил свои скандальные высказывания о женщинах.

Также сообщалось, что Арестовича заметили на улицах Нью-Йорка.