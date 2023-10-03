"Знак глубокого уважения": дипломаты 27 стран ЕС почтили память украинских воинов (видео)

Представители европейских внешнеполитических ведомств, прибывшие на саммит в Киев, возложили цветы к Стене памяти.

В понедельник, 2 сентября, представители МИД всех 27 стран Европейского союза почтили память погибших украинских военнослужащих. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Instagram.

Глава МИД Украины показал, как европейские дипломаты возложили цветы к Стене памяти в Киеве.

"Это знак глубокого уважения к Украине и украинскому солдату", — написал министр.

Дмитрий Кулеба также отметил, что встреча министров Евросоюза впервые в истории проходит на территории Украины. По его словам, это является свидетельством того, что поддержка ЕС в борьбе с агрессией РФ остается непоколебимой.

По данным "Европейской правды", почти все европейские министры прибыли в Киев лично. Украинскую столицу посетили главы МИД Испании, Бельгии, Дании, Кипра, Ирландии, Литвы, Греции, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Словакии, Мальты, Эстонии, Болгарии, Австрии, Румынии, Финляндии, Хорватии, Германии, Португалии, Словении, Франции, Чехии и Швеции.

При этом Польшу в Киеве представлял заместитель министра иностранных дел Войцех Гервель, Латвию – государственный секретарь Андрис Пелльс, в Венгрию – заместитель государственного секретаря Жолт Бунфорд.

Напомним, в понедельник, 2 октября, в столице Украины началась встреча министров Европейского Союза по иностранным делам. Дипломаты собрались, чтобы выразить свое единство и сочувствие украинскому населению.

В рамках саммита глав МИД стран ЕС высший представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель предложил новый пакет военной помощи Украине размером до 5 миллиардов евро.